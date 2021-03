Svjetski broj jedan Novak Đoković (33) deveti put u karijeri uzeo je naslov u Australian Openu pred gotovo punim tribinama. Bio je to njegov 18. Grand Slam naslov, a čovjek koji mu je u svemu pomogao je Goran Ivanišević (49).

Trener Novaka Đokovića nakon ogromnog uspjeha prvog reketa svijeta komentirao je cjeloukupnu situacija koja se odvijala u Australiji tijekom turnira.

- Kao Novakovom treneru i njegovom navijaču, ovo mi je najslađa pobjeda. Novak bi vjerojatno naveo Roland Garros 2016. ili prvi Wimbledon, ali za mene, poslije godine u kojoj su ga mediji masakrirali iz svih mogućih oružja... Osjećaj je zaista dobar. Bilo je neobično, nešto takvo nismo iskusili ranije - 42 dana u Australiji, karantena, ozljeda, publika koja odlazi usred meča zbog policijskog sata, sumorna atmosfera nekoliko dana i onda u svakom pogledu savršeno Đokovićevo finale - izjavio je Ivanišević za SportKlub.

Umirovljeni hrvatski tenisač koji od 2019. godine radi kao jedan od Novakovih trenera pojasnio je i zbog čega srpskog tenisača masakriraju već godinu dana.

- Sve je počelo od Adria Toura. Mnogi su ga i prije prozivali, ali nikada kao u zadnjih godinu dana. Ovo je kao da gledam 'Teksaški masakr motornom pilom'. Zašto je to tako? Zbog njegovog porijekla, na ljude s Balkana uvijek se drukčije gleda. Također, Novak se ne plaši otvoreno kazati što misli i boriti se za ono u što vjeruje. Svi su jedva dočekali ono sra*e koje mu se dogodilo na US Openu. Pa se u Australiji zauzeo za kolege i, opet, ajmo udariti na Đokovića. Jedini on govori, ostali šute. Tijekom moje karijere mnogi su igrači radili razne stvari, ali nitko nije bio tretiran kao Novak - zaključio je.