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HRVATSKI TRENER

Goran Tomić ima novi posao van Europe: 'Odvilo se jako brzo...'

Piše Ivan Tomašković,
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Goran Tomić ima novi posao van Europe: 'Odvilo se jako brzo...'
Rijeka nadigrala Hajduk na Poljudu | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
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Više puta se povezivao oko preuzimanja Dinama i/ili Hajduka, ali on se prošle sezone vratio na klupu Istre 1961

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Goran Tomić (49) pronašao je novi trenerski angažman, u novoj sezoni s klupe će voditi bahreinsku Al-Khaldiyu. Vijest je klub priopćio putem službenih kanala. Riječ je o bahreinskom prvoligašu koji je prošlu sezonu završio na 2. mjestu s bodom manje od prvaka Al-Muharraqa.

- Brzo se sve odvilo. To je jedan od najboljih klubova tamo, igraju Azijsku ligu prvaka (drugi rang), bore se za prvaka, tako da sam jako zadovoljan - poručio je.

Podsjetimo, Tomić je od 2011. do 2013. vodio Šibenik, 2016. je kratko bio na klupi Istre, od 2017. do 2021. vodio je Lokomotivu, a potom od 2021. do 2022. Rijeku. Nakon Rijeke se otisnuo na Bliski istok gdje je vodio Al-Nasr iz Dubaija i Al-Batael iz UAE-a. S Lokosima je ostvario najveći uspjeh u povijesti kluba kada je završio drugi u prvenstvu i izborio kvalifikacije za Ligu prvaka gdje je izgubio od bečkog Rapida 0-1. Više puta se povezivao oko preuzimanja Dinama i/ili Hajduka, ali on se prošle sezone vratio na klupu Istre 1961. Nakon dva i pol mjeseca u Puli dobio je otkaz. 

Tamo ga je dočekao Domagoj Drožđek, bivši napadač Varaždina i Lokomotive, koji je u besplatnom transferu stigao iz iranskog Tractora.

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