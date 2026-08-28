Goran uči djecu, a Borna Ćorić u meču mu neće popustiti!

Ako ovih dana prođete pored Teniskog centra Firule, sigurno ćete primijetiti da se ondje nešto događa, a vjerojatno ćete vidjeti i našeg legendarnog teniskog asa Gorana Ivaniševića. Od ranih jutarnjih sati teniska legenda i njegov tim treniraju tenisačice i tenisače iz različitih dijelova svijeta koji će do ove subote upijati teniske lekcije.

Uskoro turnir za najmlađe

Drugi tjedan kampa već je u punom zamahu. Dani počinju već u jutarnjim satima teniskim i kondicijskim treninzima. Nakon prvog bloka slijede ručak i odmor, a potom se mladi tenisači vraćaju na terene, gdje ih čekaju novi izazovi, vježbe i mečevi.

Posebnost ovoga kampa upravo je u tome što djeca imaju priliku učiti od vrhunskih trenera i pritom iz prve ruke čuti iskustva čovjeka koji je prošao put od splitskih terena do samog vrha svjetskog tenisa.

Na Firulama se tako ovih dana može vidjeti prava mala međunarodna teniska ekipa, djeca različitih jezika, ali s istom ljubavlju prema tenisu.

Još je nekoliko dana treninga, novih lekcija i druženja, a sve će kulminirati ove subote završnim aktivnostima i turnirom na kojem će mladi tenisači imati priliku pokazati što su naučili.

Foto: Zvonimir Barisin

Foto: Zvonimir Barisin

Ćorić: Neće mi biti žao pobijediti ga!

I ako još niste, nabavite ulaznice na vrijeme jer se u subotu na Prokurativama sprema prava humanitarna, teniska priča od 20 sati. Iako mu je Goran odmalena idol i oduvijek je želio zaigrati protiv njega, Ćorić je poručio da ne namjerava popustiti.

- Nema popuštanja, već sam mu to najavio. Neće mi biti žao pobijediti ga, čak ni u njegovu gradu - nasmijao je sve Borna.

Legendarni Goran odgovorio je u svom stilu.

- Sad će me tu nabiti u subotu, ovog cotavog mene s ovim mojim koljenima... Ma dobro, neću se dat, ha, ha!

Od 18 do 19 sati na Prokurativama će biti i Kids day, djecu čeka i bogat zabavni program. Rekete i loptice osigurao je TK Split 1950. Medijski pokrovitelj događaja su 24sata.

Nakon ekshibicijskog meča Ivaniševića i Ćorića prisutne očekuje zabavni program, nastupi Jasne Zlokić te Tončija Huljića i Madre Badesse. Sav prihod od ulaznica namijenjen je Omišu.

Foto: Zvonimir Barisin