Gorgona žele Parma i Brescia; Mance: Znat ćemo reagirati...

Portugalska Albufeira treću je zimu zaredom riječka nogometna baza. Lokalna ekipa tvrdi da im grad broji preko 40.000 stanovnika, ali to je brojka kojom se barata od travnja do studenog kada hrpu praznih apartmana i jednoobraznih turističkih naselja napune engleski 'penzići'.

Vrhunski uvjeti za rad

Sredinom siječnja navečer možete proći kilometre bez da na ulici sretnete živu dušu, ali za pripreme je Albufeira dušu dala. Preko dana 17-18 sunčanih stupnjeva, hoteli sjajni, usluga odlična, hrana na razini portugalskog gastronomskog renomea, travnjaka lokalnog kluba i više nego dobar... Nije čudo da se Bijeli Portugala hvataju već treću zimu zaredom.

Foto: Danijel Vukušić/24sata

Stadion na kojem Rijeka trenira i igra je gradski, Municipal de Albufeira, a inače je dom klubu dosta samouvjerenog imena: Imortal Desportivo Clube, skraćeno Imortal DC, a u prijevodu - Besmrtni Sportski Klub. Članovi su 1. županijske luge (regija Algarve), a zdanje im je dosta derutno pa ga upravo ovih dana polako (al' stvarno polako) uređuju.

Večeras bez Gorgona

Rijeka je prije pet dana u prvoj provjeri u Portugalu izgubila 0:3 od bundesligaša Wolsburga, a večeras od 20 sati igra drugu pripremnu tekmu u Albufeiri. Protivnik je Servette, vodeća momčad druge švicarske lige.

Igor Bišćan neće moći računati na kapetana Alexandera Gorgona kojeg zateže list lijeve noge pa će, predostrožnosti radi, preskočiti večerašnju utakmicu. Gorgon nije sa suigračima odradio ni lagani jutarnji trening nego trčkarao oko igrališta, a onda bio podvrgnut posebnom fizio-tretmanu.

Rijekin prijelazni rok zasad se sveo na odlazak Leonarda Zute u Tursku, kraj posudbe Srđana Grahovca iz Astane i povratak s posudbe u zaprešićkom Interu mlade polušpice Mateja Vuka.

Vijest dana je da su za Austrijanca Alexandera Gorgona zagrizli talijanski klubovi Brescija i Parma.

Gorgon uživa u Rijeci, ali već ulazi u kasne igrače godine (30) pa ima sportsku ambiciju okušati se u nekoj još jačoj sredini i ligi. Ugovor s Rijekom veže ga do lipnja ove godine, a onda kao slobodan igrač može otići iz kluba.

Zimski prijelazni rok je zadnja prilika da Rijeka nešto utrži na njemu, ali i još nekim igračima poput Andreja Prskala i Darija Čanađije kojima istječu ugovori.

O Rijekinom zimskom mercatu govori pomoćnik sportskog direktora Ivan Mance:

Heber je jako tražena 'roba'

Što se najtraženijeg Rijekinog igrača brazilskog golgetera Hebera tiče, Mance ističe kako je do kraja prijelaznog roka sve moguće:

- Nije tajna da za Hebera postoji velik interes s jako puno strana i da nije isključeno da uskoro ode iz Rijeke, ali jednake su šanse i da ostane sa nama najmanje do kraja sezone (ugovor ga s Rijekom veže do ljeta 2021.). Naravno da smo spremni i za opciju da ostanemo bez njega i da ćemo, ako se to dogodi, reagirati na adekvatan način - rekao je Mance.

Foto: Danijel Vukušić/24sata

Najlukrativnija (a zasad tek 'kuloarska') ponuda navodno bi trebala doći iz kineskog Shenzena, glasine tvrde da Kinezima, odluče li se za Rijekinog Brazilca, ne bi bio problem iskrcati preko 5 milijuna eura na Rujevicu.

I još podsjetnik: i večerašnju pripremnu utakmicu možete pogledati u izravnom prijenosu na Hrvatskoj nogometnoj televiziji (HNTV)