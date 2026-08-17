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Gorica bez trenera: Carević ide 'pod nož', evo tko ga mijenja...

Piše 24sata,
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Gorica bez trenera: Carević ide 'pod nož', evo tko ga mijenja...
Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Šok u Gorici: Carević ide na operaciju kuka i pauzira neko vrijeme, a klupu preuzima novo pojačanje u stožeru, navodno dovedeno za upravo ovu situaciju

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Trener Gorice, Mario Carević (44), morat će na operaciju, piše SportNews. Duži vremenski period ima problema s kukom te otežano hoda, operaciju je odgađao, ali će ipak otići "pod nož" u narednim tjednima, nakon čega ga čeka nešto duži oporavak. Tako će na klupu prvoligaša iz Turopolja sjesti novi član stožera, Stjepan Babić.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Hajduk 1-2

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Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) VIDEO
Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Navodi se kako je Babić priključen Gorici u pravo iz tog razloga, kako bi zamijenio Carevića dok se oporavlja od operacije. Tako se klub unaprijed pripremio za period bez trenera jer su znali da će se operacija morati odraditi. 

Gorica je u HNL ušla na najgori mogući način. Izgubila je sve tri utakmice na otvaranju prvenstva, a najsvježiji poraz bio je u nedjelju na domaćem terenu od Hajduka 2-1. Turopoljci su još izgubili od Osijeka (2-0) te Lokomotive 3-1. Iako su na nula bodova, pokazali su borbenost na terenu, ali će uskoro morati preživjeti nekoliko tjedana bez glavnog trenera.

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DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba na A1 pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da je ondje bila i Armada koja je putovala u Varaždin. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Zbog toga je od Novigrada na Dobri do odmorišta nastala velika gužva i zastoj.

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