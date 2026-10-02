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DARKO BLAŽINČIĆ

Gorica podijelila tužnu vijest: Preminuo dugogodišnji direktor

Piše 24sata,
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Gorica podijelila tužnu vijest: Preminuo dugogodišnji direktor
Foto: HNK Gorica
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Za njega HNK Gorica nije bila samo posao. Bila je, kako je i sam jednom rekao, njegova druga obitelj. I upravo ćemo ga takvog pamtiti, kao čovjeka koji je bio tu, poručili su iz Gorice

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Hrvatski nogometni klub Gorica u petak je na društvenim mrežama podijelio tužne vijesti. Preminuo je Darko Blažinčić, dugogodišnji tehnički direktor kluba koji je desetljećima bio uključen u velikogorički nogomet, još od Udarnika i Radnika do novog kluba, Gorice. 

"Teško je u nekoliko rečenica opisati koliko je Darko Blažinčić značio HNK Gorici i cijeloj velikogoričkoj sportskoj obitelji. Godinama je bio naš tehnički direktor, čovjek koji je znao svaki kutak kluba, svaki teren, svaki problem i uvijek tražio način da ga riješi," napisali su iz Gorice i dodali...

"Za njega HNK Gorica nije bila samo posao. Bila je, kako je i sam jednom rekao, njegova druga obitelj. I upravo ćemo ga takvog pamtiti, kao čovjeka koji je bio tu. Uvijek. Od ranog jutra do kasnih večernjih sati, za klub, za sport, za Veliku Goricu i za ljude kojima je pomagao. Velikogorički sport bez Darka više neće biti isti."

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