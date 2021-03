Dinamo je u derbiju 26. kola svladao (1-0) Goricu, tako opet izbio na ćelo prvenstvene ljestvice. U Maksimiru smo gledali dobru i zanimljivu utakmicu koju je početkom nastavka odlučio - Bruno Petković.

Damir Krznar ozbiljno je shvatio Goricu, početnim sastavom jasno dokazao kako je "modrima" i dalje najvažniji HNL. A kako je Europa samo - bonus. Novi trener Dinama na travnjak je poslao čak osam igrača (Livaković, Ristovski, Theophile, Jakić, Ivanušec, Majer, Oršić i Petković) koji su u četvrtak počeli ogled s Tottenhamom, neki prije samo tri dana na terenu bili i 120 minuta.

Slobodan dan dobilo je tek Lauritsen, dok su tijekom utakmice s klupe ušli Franjić i Ademi. Zagrepčani su u dvoboj ušli vidno motivirani, već u prvom napadu bilo je jasno kako gosti ne mogu računati na umorne i emotivno ispražene igrače Dinama. Na semaforu je prošlo tek 30-ak sekundi, Petković je već izašao sam na golmana, Majer dobrim udarcem pogodio vratnicu.

Dinamo je odigrao još jednu pravu utakmicu, dominirao protiv odlične Gorice, zasluženo stigao do još jedne pobjede. Hrvatski prvak je do pobjede stigao lijepom akcije iz 47. minuti, kombinirali su Majer i Ivanušec, pa Ristovski s desne strane ubacio na peterac, a tamo Petković pokraj Steenvoordena zabio za 1-0. Ipak, mogla je i Gorica do boda i to na samom završetku susreta kada je Matar pogodio stativu.

Damir Krznar i protiv Gorice je razigrao neke igrače koji su do sada nisu bili članovi početnog sastava, još jednu dojmljivu partiju odigrao je Josip Mišić. Sada je jasno, Mišić svakim danom igra sve bolje, kreira, radi, tuče i skače, igra u jakom ritmu u oba smjera. I to je odlična vijest za sve navijače Dinama.

Josip Mišić dugo je izbivao s terena prije dolaska u Dinamo, no sada "raste" i - ulijeva povjerenje. Dinamu do kraja sezone treba što više pravih igrača, pojedinaca u pravoj formi, a posljednje predstave Mišića (Varaždin, Tottenham i Gorica) pokazuju kako se Krznar na njega može osloniti. Dapače, "pravi" Mišić je veliko pojačanje Dinama za finiš sezone...