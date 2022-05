Gotova borba za prijenos: Evo gdje ćete gledati 'vatrene' u idućih šest godina, sve do 2028.

Utakmice hrvatske nogometne reprezentacije idućih šest godina moći će se pratiti na Novoj TV, potvrdili su iz hrvatske televizijske kuće.

- Ponosni smo na to, jedan od najatraktivnijih sadržaja općenito i bit će to savršena nadopuna sadašnjoj ponudi. To je čast, ali i obaveza da dostavimo na najbolji način i uvjeren sam da kao najgledanija TV platforma možemo pružiti dodanu vrijednost - izrazio je zadovoljstvo Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV.

Ta je kuća "vatrene" počela prenositi nakon srebra u Rusiji 2018. godine i s novim će ugovorom zaokružiti cijelo desetljeće.

- Izrazio bih zadovoljstvo što će Nova TV prenositi utakmice hrvatske reprezentacije. Pokazala se kao odličan partner u programskom i organizacijskom smislu i uvjeren sam da ćemo u budućnosti imati puno zajedničkih pobjeda - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Nova TV će u idućih šest godina, dakle, gledateljima donositi sve prijateljske utakmice, kvalifikacijske utakmice za Euro 2024. i 2028. te SP 2026. te tri izdanja Lige nacija.

Uefa je ranije proces prodaje prava prodala agenciji CAA Eleven koja je do sredine studenog primala ponude zainteresiranih TV kuća i grupacija.

Prava prijenosa u četverogodišnjem razdoblju na Uefine utakmice natjecanja imao je Sport Klub odnosno Nova TV, a završni turnir Eura, koji je na kraju odgođen za godinu dana zbog korona virusa, kasnije su prodali Hrvatskoj televiziji. Ona će prenositi i Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Neslužbeno doznajemo i kako će se druge utakmice kvalifikacija i Lige nacija, kao i prijateljske, i dalje emitirati na kanalima Sport kluba

Najčitaniji članci