Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠPANJOLSKO PRVENSTVO

Gotova je La Liga. Budimir jedva ostao u ligi, a evo tko je ispao

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Gotova je La Liga. Budimir jedva ostao u ligi, a evo tko je ispao
Foto: Kacper Pempel

Drama u završnici La Lige! Mallorca i Girona ispadaju iz elite, a Getafe je osigurao Europu. Valencia je šokirala Barcelonu, a Real Madrid je slavio 4-2 protiv Athletic Bilbaa

Admiral

U posljednjem 38. kolu španjolske La Lige riješene su i posljednje dvojbe te je postalo poznato tko sve ispada u drugu ligu, od ranije poznatom davljeniku Oviedu pridružili su se Mallorca i Girona koji iduće sezone neće igrati u elitnom razredu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjava Ante Budimira 02:53
Izjava Ante Budimira | Video: C.A. Osasuna

Brojne su momčadi strahovale ove subote jer im je prijetilo ispadanje. Na kraju je pretposljednja Girona skupila 41 bod jer je odigrala tek 1-1 na domaćem terenu protiv Elchea, dok su po 42 boda skupili Mallorca, Osasuna i Levante. U La Ligi su prvi kriteriji međusobni dvoboji, a u njima je od ovog trojca najslabije stajala Mallorca kojoj u posljednjem kolu nije pomogla domaća pobjeda 3-0 protiv Ovieda.

Opasno je živjela Osasuna za koju je hrvatski napadač Ante Budimir odigrao cijelu utakmicu na gostovanju kod Getafea. Novi je poraz upisala Osasuna, ali nije ga skupo platila. Getafe je golom Mille u 59. minuti slavio 1-0, a opće oduševljenje je nastalo na kraju dvoboja jer je Getafe osigurao izlazak u Europu, u Konferencijsku ligu.

Barcelona je ranije osigurala naslov prvaka, a uz nju će još španjolski nogomet u Ligi prvaka predstavljati Real Madrid, Villarreal, madridski Atletico i Betis. Posljednju će utakmicu ove sezone u nedjelju odigrati Villarreal - Atletico Madrid kada će se odlučiti tko će biti treći na ljestvici, iza dvojca Barcelona - Real.

U Europsku ligu idu Celta te pobjednik Kupa kralja Real Sociedad, dok će u Konferencijskoj ligi igrati Getafe.

U posljednjem kolu je Valencia pobijedila Barcelonu 3-1 iako su gosti poveli golom Lewandowskog u 61. minuti. Domaće veselje osigurali su strijelci Guerra u 66., Rioja u 71. i Rodriguez u 97. minuti.

LaLiga - Valencia v FC Barcelona
Foto: Pablo Morano

Real Madrid je na domaćem terenu pobijedio Athletic 4-2 golovima Garcije, Bellinghama, Mbappéa i Diaza.

LaLiga - Real Madrid v Athletic Bilbao
Foto: Kacper Pempel

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić odigrao je cijelu utakmicu za Real Sociedad koji je kod Espanyola remizirao 1-1. Duje Ćaleta-Car je ostao na gostujućoj klupi za pričuve.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Georgina uz Ronalda slavi naslov, a ako pukne ljubav, ona se osigurala za cijeli svoj život
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina uz Ronalda slavi naslov, a ako pukne ljubav, ona se osigurala za cijeli svoj život

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
FOTO Kraljici diska davali su tek 10 posto šanse da preživi, a sad je najveća hrvatska atletičarka
APSOLUTNA LEGENDA

FOTO Kraljici diska davali su tek 10 posto šanse da preživi, a sad je najveća hrvatska atletičarka

Sandra Elkasević objavila je kako će natjecateljsku 2026. godinu pauzirati kako bi se posvetila oporavku i pripremi za nastavak karijere
Hull - Middlesbrough 1-0: Sergej Jakirović je ušao u Premier ligu! McBurnie donio pobjedu tigrova
POVIJESNI USPJEH

Hull - Middlesbrough 1-0: Sergej Jakirović je ušao u Premier ligu! McBurnie donio pobjedu tigrova

HULL CITY - MIDDLESBROUGH 1-0 'Tigrovi' su pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića izborili plasman u Premier ligu i osvojili 260 milijuna eura! U 95. minuti nakon greške Brynna zabio je McBurnie

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026