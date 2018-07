Inter potvrdio: Dogovorili smo se s Atleticom oko Vrsaljka...

Talijanski nogometni velikan Inter iz Milana objavio je kako se s madridskim Atleticom dogovorio oko dolaska Šime Vrsaljka (26) u na jednogodišnju posudbu.

Vijest je objavio i renomirani Sky Sports.

Preostali su tek tehnički detalji i službena potvrda transfera.

Inter će za jednogodišnju posudbu Atleticu isplatiti 6,5 milijuna eura uz pravo prvokupa. Ako u milanskom klubu budu zadovoljni, nakon isteka posudbe moći će otkupiti Vrsaljkov ugovor za 17,5 milijuna eura.

Vrsaljko je već igrao u Seriji A, 2013. godine je iz Dinama prešao u Genou gdje je proveo jednu sezonu da bi od 2014. do 2016. godine bio član Sassuola.

U ljeto 2016. je prešao iz Sassuola u Atletico za 18 milijuna eura.

Prelaskom u Inter Vrsaljko će se pridružiti reprezentativnim kolegama Ivanu Perišiću i Marcelu Brozoviću, s kojima je nedavno stigao do povijesnog srebra na SP-u.

Slika na kojoj Vrsaljko nakon izbacivanja Engleza u polufinalu leži na hrvatskoj zastavi poslužila je nekome da napravi istu stvar, samo s Interovim obilježjima.

Evo kako to izgleda:

Di Marzio: Details of the deal - #Inter will pay 7m for the loan and the deal have a option to buy set at 17.5m for next year. Now we expects to understand only when #Vrsaljko will arrive in Milano for medical tests and to sign his new contract with #FCIM. pic.twitter.com/TMAHeWekEh