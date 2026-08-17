Gotovo je. Rodri ide u Barcelonu

Manchester City prihvatio je ponudu Barcelone od 75 milijuna eura za svog španjolskog veznjaka Rodrija, izvijestili su britanski mediji u nedjelju. Dobitnik Zlatne lopte iz 2024. godine dogovorio je četverogodišnji ugovor sa španjolskim prvacima, izvijestio je Sky Sports, te će sljedeći tjedan otputovati na Nou Camp kako bi dovršio transfer.

Kapetan španjolske reprezentacije, proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva 2026. koje je Španjolska osvojila s La Rojom, navodno je bio blizu prelaska u Real Madrid prije samo nekoliko dana, ali ga je navodno uvjerio telefonski poziv s trenerom Barcelone Hansijem Flickom.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: RODRI TO BARCELONA, HERE WE GO! 💥



Deal agreed for Spanish midfielder to join Barça from Man City, all done for the former Ballon d’Or.



Green light from Man City to last Barcelona bid.



More follows. 💣 pic.twitter.com/ECs2v6HIHX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Rodri je osvojio 12 velikih trofeja u Cityju, uključujući četiri naslova Premier lige, dva FA kupa, tri Liga kupa i Ligu prvaka nakon 298 nastupa u sedam sezona na Etihadu.

Rodri, koji je 2019. godine došao u City iz Atletico Madrida za tada rekordnih 62,8 milijuna funti, imao je još godinu dana ugovora, a City je želio da potpiše produženje. Tridesetogodišnjak je propustio Cityjev poraz od Arsenala 3-0 u Community Shieldu u nedjelju, nakon što se tek u petak vratio na klupski trening nakon manje operacije leđa.