Gračan: Izjave Ćalete smiješne su! Suigrač mu je išao na Euro

Ne znam otkud izborniku Gračanu priča da sam umoran ili da ne želim igrati za U-21 reprezentaciju. Razočarao me u cijeloj priči. Njegove su me izjave šokirale, rekao nam je Duje Ćaleta-Car (22) nakon 77 dana šutnje.

Stoper Marseillea u posljednji se čas povukao s popisa za Europsko prvenstvo do 21 godine, pravdajući to željom kluba da dođe spreman na klupske pripreme u novoj sezoni. No izbornik mladih "vatrenih" Nenad Gračan rekao je kako mu se Ćaleta-Car požalio da je umoran.

- On me optužio da sam lagao, a nisam. Nikad u životu nisam lagao. Što sam lagao? Zar njemu u Marseilleu nisu rekli da se treba odmoriti? Pa ako se treba odmoriti, zar onda nije bio umoran? Neka on odgovori zašto nije došao - rekao je Gračan za Sportske novosti.

- Ma, svi sve znaju. Njemu je najbolje da se uhvati nogometa, to bi mu bilo najbolje. Inače takve gluposti ne čitam, ali ovo je bilo toliko smiješno da sam čitao do kraja. Uostalom, mnogi su igrači Marseillea igrali za razne reprezentacije u tom razdoblju, zar njegov suigrač iz Marseillea Nemanja Radonjić nije igrao za Srbiju na Euru. Zašto onda on nije igrao za Hrvatsku? Bio mi je na popisu i ja sam na njega računao, nema tu druge priče. A to što nije igrao za selekciju njegova je stvar.

Ćaleta-Car u lipanjskom okupljanju A-reprezentacije nije odigrao minute, a izbornik Zlatko Dalić sad ga nije pozvao za rujanske utakmice "vatrenih". Duje se ispričao i rekao da prihvaća takvu odluku.

- Zašto onda prihvaća kaznu ako smatra da nije krivac? Sve je nevjerojatno. I znate što još? Tog sam dečka iz treće lige doveo u mladu reprezentaciju! A sad me proziva, kaže da lažem. Tako je to, valjda, u životu. Neki se posvete drugim stvarima, a ne onome što je primarno. Ma idemo dalje - zaključio je Gračan.