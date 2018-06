Gracias, Caballero! Evo kako je Rebić probušio Lea i Argentinu

Svaki, ali baš svaki hrvatski navijač nakon poluvremena imao je samo jedan savjet za Zlatka Dalića - mijenjaj Antu Rebića!

Ne toliko zbog toga što je odigrao loše prvo poluvrijeme, a bio je, realno, najlošiji na terenu, nego zato što je puno prije poluvremena trebao dobiti crveni karton. Igrao je grubo, neoprezno, udarao je po nogama i nakon što je dobio žuti karton u 39. minuti utakmice.

Kao što to već obično biva, Zlatko Dalić ga nije izvadio, a Rebić je bio taj koji je imao nevjerojatnu sreću da mu argentinski golman servira loptu na volej za velikih 1-0 Hrvatske. Do tog gola Rebić je od 15 duela dobio, pazite sad - tri!

No u jednom trenu postao je od najlošijeg čovjeka na terenu - igrač utakmice!

To je to, to je nogomet, zbog toga ga svi gledamo i drhtimo uz Vatrene. Jedan gol dao nam je junaka i sad se možemo samo nadati da Rebić nije ozbiljnije ozlijeđen u 57. minuti, kad ga je Dalić morao izvaditi i ubaciti Kramarića.

Nije izgledalo strašno, ali Ante nije mogao nastaviti. Mahao je rukom dok je dobivao ovacije tribina. Potpuno zasluženo, jer svojim je trudom, uporno pokušavajući, uspio izluditi Argentince i najboljeg igrača svijeta koji je na rubu ispadanja.

Sad i Messi dobro zna tko je Ante Rebić.

Da ne zaboravimo, hvala i gospodinu Willyju Caballeru, čije prezime na španjolskom znači - kavalir! Kako je samo potkopao loptu i namjestio je Rebiću ravno na volej.

Kako je ovo samo pogodio...

Čudo jedno!

