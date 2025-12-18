ŠAHTAR - RIJEKA 0-0 Španjolski trener preporodio je Rijeku koja u šesnaestini finala KL-a ide na Poljake ili Ciprane
Gracias, Sánchez! Rijeka ima europsko proljeće, a našla je i Frukova legitimnog nasljednika
Víctor Sánchez, najblaže rečeno, nije imao zavidan početak na klupi Rijeke. U prvih pet utakmica na klupi kvarnerskog kluba pobijedio je samo niželigaša Maksimir u Kupu. Bilo je 4-0, ali prvi pogodak Rijeka je zabila tek u 63. minuti. Tih dana riječkim je navijačima posebno teško pao poraz kod armenskog Noaha (1-0) u prvom kolu ligaške faze Konferencijske lige.
