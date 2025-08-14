Obavijesti

BRAVO, JANA!

Grad Varaždin uručio nagrade zlatnoj Jani Koščak i njenom ocu

Piše HINA,
Zagreb: Zagreb Meeting, natjecanje u skoku u vis za žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mislim da sam na taj način proslavila i sebe i grad iz kojeg dolazim. Ponosna sam i drago mi je da sam u disciplini koja mi inače nije favorit, a to je 800 metara, uspjela doći do tog zlata, rekla je Jana

 Nakon što je prije nekoliko dana varaždinska atletičarka Jana Koščak osvojila zlatnu medalju u sedmoboju na Europskom juniorskom prvenstvu u Tampereu, za nju i njezinog oca i trenera Patrika Koščaka u četvrtak je upriličen prijem u gradskoj vijećnici te su im uručene novčane nagrade. Prema Janinim riječima, dojmovi nakon natjecanja konačno su se malo slegli, a sada osjeća veliki ponos jer se kroz cijelo natjecanje dobro nosila s pritiskom i na kraju vratila sa zlatnom medaljom.

Zagreb: 74. Boris Hanžeković memorijal, skok u dalj, žene
Zagreb: 74. Boris Hanžeković memorijal, skok u dalj, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Mislim da sam na taj način proslavila i sebe i grad iz kojeg dolazim. Ponosna sam i drago mi je da sam u disciplini koja mi inače nije favorit, a to je 800 metara, uspjela doći do tog zlata - kazala je Jana Koščak.

S pripremama za sljedeću sezonu počet će u studenome i prvo trenirati na stadionu Sloboda u Varaždinu, a potom tri tjedna u Južnoafričkoj Republici.

- Nakon toga počet će dvoranska sezona u kojoj ću nastupiti na svjetskom seniorskom prvenstvu u Poljskoj i sljedeće sezone imam seniorsko prvenstvo Europe - rekla je Jana.

Varaždin: Atletičarka Jana Koščak
Varaždin: Atletičarka Jana Koščak | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković naglasio je da je Jana prije svega ponos svoje obitelji, ali i cijelog Varaždina.

- Ona je tako mladu osobu koja s tako malo godina toliko predano radi i trenira i uspijeva, kako u sportu, tako i u školi, uz podršku svojih roditelja, ali i Grada. Donositi ovako vrhunske rezultate može samo netko tko je kompletna i fantastična osoba kao što je Jana - rekao je Marković.

Istaknuo je da Grad Varaždin mnogo ulaže i u sportsku infrastrukturu.

- Najbolji smo grad za život i najbolji grad za atletiku, kao i za ostale sportove i trudit ćemo se da tako i ostane. Ulaganja u sport su na visokoj razini u Varaždinu i vjerujemo da će i drugi sportovi pratiti rezultate koje postiže Jana s trenerom - zaključio je Marković.

Za svoj uspjeh Jana je od Grada Varaždina dobila 3.000 eura, njezin trener Patrik Koščak 2.000 eura, a Jana je Gradu poklonila broj pod kojim je osvojila Europsko prvenstvo.

