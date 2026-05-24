Gradi se novi Zagreb za iskorak u Europi: Budžet nam je 5 milijuna €, želimo promjenu

Iza RK Zagreba je razočaravajuća sezona u Ligi prvaka. Dok u domaćem prvenstvu dominantno drže prvo mjesto, u Europi nisu isporučili očekivano. U 14 utakmica natjecanja po skupinama ostvarili su samo jednu pobjedu i čak 13 poraza. S obzirom na posljednje mjesto, u klubu su odlučili u sljedeću sezonu krenuti odlučnije i već su počeli s pripremama kako više ne bi razočarali navijače.