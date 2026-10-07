Gradonačelnik Vukovara nakon objave 24sata potvrdio: Dani Olmo planira doći u Grad heroja

Nakon što smo u četvrtak navečer objavili da Dani Olmo (28) planira posjetiti Vukovar, njegov dolazak potvrdio je i gradonačelnik Marijan Pavliček. Jutro nakon utakmice Hrvatske i Španjolske oglasio se na društvenim mrežama i otkrio da je razgovarao s nogometašem Barcelone, koji je prihvatio poziv u Grad heroja.

Olmo bi Vukovar trebao posjetiti tijekom prve veće stanke u nogometnom rasporedu, a grad mu želi zahvaliti za pomoć koju godinama pruža izdvajajući dio svoje plaće.

Nogometaš Barcelone nikad nije skrivao koliko mu znači zemlja u kojoj je odrastao i afirmirao se u Dinamu. O toj je povezanosti govorio i za službene kanale Španjolskog nogometnog saveza.

- To je kao moj dom, moj drugi dom, ako tako mogu reći. Prema svim Hrvatima osjećam posebnu privrženost. Ja se osjećam kao jedan od njih, a oni me doživljavaju kao svog sina jer su me gledali kako odrastam i postajem ono što sam danas - rekao je Olmo.

Da njegova privrženost Hrvatskoj nije ostala samo na riječima, otkrio je njegov menadžer Andy Bara u Podcast Inkubatoru. Ispričao je da Olmo od odlaska iz Dinama 2020. godine za Vukovar izdvaja dva posto bruto iznosa svake plaće. Španjolac nije očekivao da će taj detalj postati javan, a objasnio je i što ga je potaknulo na pomoć.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nisam znao da će Andy sve to ispričati. Kad sam odlazio, osjetio sam da moram nešto vratiti. Kroz nogomet smo pomagali obiteljima u Vukovaru i Slavonskom Brodu. Bio sam ondje s dečkima i osjetio sam da moram nešto dati Hrvatskoj. To mi je bio motiv, pomoći ljudima koji su proživjeli svašta. Tako sam odlučio - objasnio je Olmo.