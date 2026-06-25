Graf je stisnuo gas: I Brazilac je nadomak dolaska u Hajduk...

Avion iz Nizozemske sletio je u Split, a kako je slikovito najavio video kojeg je Hajduk objavio na društvenim mrežama, iz njega je izašlo - novo pojačanje splitskog kluba.

Pokretanje videa... VIDEO Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Video: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Belgijski stoper Alec Van Hoorenbeeck (27) potpisao je ugovor do ljeta 2029. godine i zadužio broj pet, a stiže iz nizozemskog Twentea, čiji je bio član posljednje dvije godine, no minulu sezonu odradio je na posudbi u dresu Heraclesa. Zaoštrit će konkurenciju u obrani i pokušati se nametnuti treneru Gonzalu Garciji, koji sada, uz njega, na raspolaganju od stopera ima Darija Marešića, Rona Racija, Marina Skelina i Roka Gabrića.

- Dolazim spreman za nove izazove, posljednjih dana odradio sam program trčanja i neće mi biti potrebno puno vremena za uhvatiti ritam. Ovo je novo poglavlje u mojoj karijeri, jako dobro sam upoznat s Hajdukom jer u Belgiji slovi za veliki klub bogate tradicije i vjernih navijača. Nadam se da ćemo ostvariti uspjehe zajedno - zaželio je Van Hoorenbeeck, koji će biti treći Belgijac u povijesti Hajduka nakon Josipa Webera i Vadisa Odjidje-Ofoea.

Foto: HNK Hajduk

On je ujedno i treće ovoljetno pojačanje Hajduka nakon Etnika Brrutija i Anđela Šutala. Sportski direktor Robert Graf baš vremena i nema za temeljito češljanje tržišta jer trebalo bi složiti novu momčad do 9. srpnja, kada se igra prva utakmica pretkola Europske lige protiv Žiline. Krenuo je ležernije, ali čini se da polako stišće papučicu gasa jer sve bliže Poljudu je i španjolsko-brazilski napadač Dalisson de Almeida (26), piše španjolski portal COPE. Rođen je u Španjolskoj, no roditelji su mu Brazilci pa ima dvostruko državljanstvo.

Foto: Cordoba CF

Rodio se u Španjolskoj i tamo nogometno stasao, a posljednjih godinu dana bio je član drugoligaša Cordobe. Može pokriti sve pozicije u napadu, no njegova statistika u prošloj sezoni baš i nije bila za pamćenje. Zabio je dva gola i dvaput asistirao u 29 utakmica. Cijelu karijeru proveo je u španjolskom niželigaškom nogometu. Bio je i član Racing Santandera, Real Valladolida, Rayo Cantabrije, a najbolje brojke imao je u danas trećeligašu Pontevedri gdje je zabio 21 gol i devet puta asistirao u 70 utakmica.

Došao bi u Hajduk na jednogodišnju posudbu, a Splićani bi imali i opciju otkupa ugovora. Graf očito smatra kako je on idealna opcija za "bili" napad koji posljednjih godina previše ovisi o Marku Livaju, a vidjet ćemo hoće li ga Dalisson uspjeti rasteretiti.