Hajduk doveo novog stopera, a navijači odmah reagirali: 'Kad će netko iz Reala ili Cityja?!'

Hajduk je doveo belgijskog stopera Aleca Van Hoorenbeecka (27) koji dolazi bez odštete iz Twentea, gdje je prošlu sezonu proveo na posudbi u Heraclesu. S novim klubom potpisao je ugovor do 2029. godine.

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Čim je vijest o novom pojačanju objavljena, navijači Hajduka pohrlili su na službene stranice s komentarima dobrodošlice, ali i postavili pitanja na koja klub još nije odgovorio.

Dio navijača dočekao je novog stopera korektno.

- Dobro došao u Hajduk, Alec - poručili su, među ostalima, Ljubomir, Ante i Edo.

No, Siniša odmah je postavio uvjet:

- Dobro došao i sve najbolje. Ako nije igrač za prvih jedanaest, onda ga nisu trebali ni dovoditi. Ima tu i naše djece koja mogu sjediti na klupi - napisao je.

Zdenko je bio skeptičan po pitanju kvalitete:

- Skupljanje igrača koje nitko neće. Srećom, mlad je i dobro ga možemo unovčiti dogodine - rekao je.

Edo je pak postavio pitanje koje zanima mnoge.

- Što fali našem djetetu? Ne razumijem politiku, ali izgleda da ne znaju ni oni. Skuplji nije od ovoga, a ne znam je li ovaj toliko bolji od našega - stoji u njegovom komentaru.

Najduhovitiji komentar ostavio je Dario.

- Kad ćete konačno dovesti nekog iz Cityja ili Reala, da smo već čuli za te igrače? - ironično je napisao.