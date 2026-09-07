Graf pogodio s pojačanjima, a Garcia složio ekipu. 'Bili' imaju ono što im je godinama falilo

Hajduk je rutinski na gostovanju kod nominalnog domaćina Rudeša slavio 4-0. Ponovno je raspucan bio Michele Šego, koji je dvaput zatresao mrežu, dok su po jedan gol dodali Marin Šotiček i debitant Khalil Fayad. Gonzalo García imao je sedam dana za pripremu utakmice, što je luksuz koji će uskoro izgubiti kada krene natjecanje u Konferencijskoj ligi.

Neobična je pojava za Hajdukove navijače i to što su drugu uzastopnu utakmicu mogli pratiti bez prevelikog stresa. Prošlog je tjedna na Poljudu lako pala Lokomotiva, što je priznao i njezin trener Nikica Jelavić, a slično se sada ponovilo i u Velikoj Gorici. Doduše, usporedba Lokomotive i Rudeša ne stoji u potpunosti. Novi prvoligaš još slaže momčad, a tome najbolje svjedoči izjava trenera Peternca nakon poraza.

- Ova momčad nema veze s onom koja je bila na pripremama u Rogli.

Rudeš i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Toliko se toga promijenilo u Rudešu, a žele li sačuvati prvoligaški status, morat će dodatno ojačati momčad. Iako trenutačno nisu posljednji, jasno je da im nedostaje kvalitete, a već se naveliko spominju dolasci Lovrena i Mudražije. No vratimo se Hajduku, koji je ponovno dominirao i stigao do četvrte uzastopne pobjede. Posljednji put takav je niz imao u završnici prošle polusezone. Tada su u ožujku padali Lokomotiva i Vukovar, a u travnju Istra i Gorica.

Garcíjina momčad ipak je znatno drukčija od one koja je posljednji put nanizala četiri pobjede. Čak šest igrača u današnjoj početnoj postavi nije tada bilo standardno u "bilom" dresu. Šarliju je zamijenio Raci, koji se od četvrtog stopera prometnuo u jednog od najvećih obrambenih oslonaca, nema više transferiranih Sigura i Pukštasa, na zadnjem veznom nema Krovinovića, dok je Brajković zbog ozljede izvan stroja.

Graf je sve pripremio, Europa će biti pokazatelj

Robert Graf ovoga je ljeta, međutim, odradio vrlo dobar posao i to se sada vidi. Acapandie je doveden na vrijeme jer se očekivalo da bi nakon Mundijala mogao doći pravi trenutak za prodaju Sigura. Dok se Kanađanin odmarao, Acapandie je igrao, a njegovim povratkom pao je nešto više u drugi plan. No pripreme je prošao s momčadi, upoznao Garcíjine zahtjeve i sada ga može dostojno zamijeniti. Slično se može reći za Brutija i Dallisona. Od početka su bili s momčadi, poznaju principe igre koje García forsira i sada su već potpuno uklopljeni u sustav. Tu su još Šutalo, Šotiček, Del Moral... Svi oni već su testirani i taj prvi Garcijin ispit uspješno su prošli.

Dodatna kvaliteta stigla je i zahvaljujući plasmanu u Europu. Hajduk je ulaskom u Konferencijsku ligu dobio i neočekivanu financijsku injekciju, kako je rekao predsjednik Bilić, a dio tog prostora iskoristio je za dovođenje igrača koji bi trebali podići razinu momčadi. Fayad je tek stigao, a odmah je pokazao da može biti vrlo opasan dolascima iz drugog plana. Leander Dendoncker šest mjeseci nije igrao nogomet i trebat će mu vremena da se potpuno oporavi od ozljede, no riječ je o igraču iza kojeg je zavidna inozemna karijera i iskustvo igranja na najvišoj razini.

Rudeš i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Što se pak Carlosa Martína tiče, njegov bi se doprinos možda najviše mogao vidjeti upravo u Europi. Već se protiv Rudeša vidjelo da igra u potpuno drukčijem ritmu od većine HNL igrača. Kod njega gotovo da nema laganog hoda. Kretnje izvodi u visokom intenzitetu, konstantno napada prostor i obrani ne ostavlja mnogo vremena za razmišljanje. Najednostavnije rečeno - igrač po Garcijinom guštu.

Svi Grafovi ljetni transferi i odluke koje je García donosio tijekom priprema i početka sezone doveli su Hajduk do situacije u kojoj je izbio na prvo mjesto ljestvice zahvaljujući boljoj gol-razlici. Dinamo još mora odigrati utakmicu protiv Rijeke na Rujevici, no zasad je činjenica da je Hajduk nakon šest kola na samom vrhu i da pritom djeluje kao momčad koja ima znatno veću širinu nego prethodnih sezona.

No to je ionako manje važno. Pravi pokazatelj bit će Europa. Ako nekome još nije jasno, upravo ondje leži najveća mogućnost za iskorak, ponajprije financijski. S ovakvim kadrom "bili" se imaju pravo nadati ozbiljnom rezultatu jer napokon imaju potrebnu dubinu. To se vidjelo i protiv Rudeša, kada se izostanak Pajazitija praktički nije ni osjetio.