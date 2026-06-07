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POBJEDNIK ROLAND GARROSA

Grand Slam ima novog prvaka! Zverev trijumfirao u maratonu

Piše HINA,
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Grand Slam ima novog prvaka! Zverev trijumfirao u maratonu
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Foto: Guglielmo Mangiapane

Zverev je nakon tri izgubljena finala konačno slomio prokletstvo i osvojio prvi Grand Slam! U Roland Garrosu je u ludom finalu srušio Cobollija nakon pet setova

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Alexander Zverev, 29-godišnji njemački tenisač, osvojio je premijerni Grand Slam naslov u karijeri, u finalnom meču Roland Garrosa bio je bolji od Talijana Flavija Cobollija sa 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1. Prethodno je Zverev izgubio tri finalna dvoboja na Grand Slam turnirima. Gubio je mečeve od Austrijanca Thiema na US Openu 2020., od Španjolca Alcaraza u Roland Garrosu 2024. te od Talijana Sinnera na Australian Openu prošle godine.

Ispadanjem Sinnera i Đokovića te ranije poznatim nedolaskom Alcaraza u Pariz, Zverev je postao glavni favorit Roland Garrosa za mnoge. I sam je znao da ima savršenu šansu ugrabiti premijernu Grand Slam titulu, ali na tom je putu morao dobiti ne samo sve suparnike, već najviše sebe, što mu je predstavljalo problem ranije u karijeri pa tako i u finalu. No, otišao je iznad toga i zasluženo prvi put osvojio Grand Slam naslov.

Finalni meč je trajao četiri sata i 16 minuta. Obojica su igrača ponudila veliki broj neforsiranih pogrešaka, ali iznimnih i kvalitetnih poena te na kraju dramatičnu borbu u pet setova. Autoritativno je Zverev otvorio meč, odmah s breakom. Potom je još dva puta oduzeo servis gemove talijanskom tenisaču i s vrlo jednostavnih 6-1 dobio prvi set za 35 minuta igre.

French Open
Foto: Stephane Mahe

Preplašeni Cobolli potpuno se oslobodio u meču od prvog poena drugog seta. Ravnopravno i vrlo kvalitetno igrali su obojica tijekom drugog seta u kojem je Cobolli napravio break kod 3-3, a potom je talijanski tenisač sačuvao prednost do kraja seta za izjednačenje na 1-1.

Jednako ravnopravno su se Zverev i Cobolli nadigravali u trećem setu, s tim da je bio vidljiv povratak Zvereva sve bliže razini igre iz prvog seta. Djelovao je nešto moćnije Nijemac u razmjenama s osnovne linije, ali je, primjerice, ostao kratak kod 2-2 kada je imao dvije break šanse.

Kod vodstva Zvereva 5-4 Cobolli je servirao za ostanak u trećem setu te je imao 30-0. Uslijedila su četiri poena u nizu Zvereva i 2-1 u setovima njemačkog tenisača za novu prednost u nedjeljnom finalu. Ponovno je Cobolli imao snage uzvratiti te je odmah na startu četvrte dionice poveo s 2-0. Zverev se vratio breakom kod 2-3, ali je odmah Cobolli još jednom iskoristio rezerviraniju igru Nijemca na početni udarac i došao do breaka viška. Kod 5-4 je Cobolli servirao za 2-2 u setovima, ali dva sjajna forhenda uz jedan bekhend vratili su Zvereva u život u četvrtom setu.

French Open
Foto: Guglielmo Mangiapane

Odluka je pala u tie-breaku gdje je Zverev poveo 3-1, ali je potom izgubio četiri poena u nizu zaključno s dvostrukom servis pogreškom. Cobolli je iskoristio drugu set-loptu te je odveo finale u dramu petog, odlučujućeg seta. Očiti problemi s nogama i nanovo izgubljena prednost u setovima nije sputala Zvereva koji je peti set otvorio s dva breaka i vodstvom 4-0 te je tek tada, napokon, preko puta imao slomljenog suparnika i otvoreni put prema prvoj Grand Slam kruni u karijeri.

Roland Garros, finale tenisača:

Alexander Zverev (Njem/2) - Flavio Cobolli (Ita/10) 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1

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