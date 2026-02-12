Grci oduševljeni Jagušićem: 'Konačno netko tko se ne boji preuzeti odgovornost kad treba'

Adriano Jagušić (20) debitirao je za Panathinaikos u porazu od PAOK-a u Kupu (2-0). Ušao je u igru u 77. minuti i oduševio Grke.

Tamošnji novinari opisuju ga kao "dijamanta" i "modernu desetku" na kojoj je inzistirao Rafael Benitez i naglašavaju da će mu španjolski trener dati više prilika u nastavku sezone.

Zadovoljni su prikazanim i navijači Panathinaikosa koji su u malo vremena kod Jagušića uočili kvalitetu.

"Vidi se da lopta ima oči kad je kod njega", piše jedan komentator, dok drugi dodaje:

"Konačno netko tko se ne boji preuzeti odgovornost i tražiti loptu".

Međutim, navijači se i čude zašto je Hrvat dobio toliko malo minuta na utakmici. "Dovedemo ‘desetku‘ od šest milijuna i onda ga uvodimo kad nam trebaju tri gola u 10 minuta. Nelogično", jedan je od komentara.

Panathinaikos iduću utakmicu igra protiv AEL-a u Ateni u nedjelju, a već tada bi Jagušić mogao dobiti više minuta da pokaže što zna i umije.