Obavijesti

Sport

Komentari 3
DEBITIRAO ZA PANATHINAIKOS

Grci oduševljeni Jagušićem: 'Konačno netko tko se ne boji preuzeti odgovornost kad treba'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Grci oduševljeni Jagušićem: 'Konačno netko tko se ne boji preuzeti odgovornost kad treba'
3
Foto: Privatni album

Panathinaikos iduću utakmicu igra protiv AEL-a u Ateni u nedjelju, a već tada bi Jagušić mogao dobiti više minuta da pokaže što zna i umije

Admiral

Adriano Jagušić (20) debitirao je za Panathinaikos u porazu od PAOK-a u Kupu (2-0). Ušao je u igru u 77. minuti i oduševio Grke. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

On je nova HNL zvijezda. Zabija golčine i sjajno dribla: 'Svaki put kad mi to kažu, uđe' 01:03
On je nova HNL zvijezda. Zabija golčine i sjajno dribla: 'Svaki put kad mi to kažu, uđe' | Video: 24sata Video

Tamošnji novinari opisuju ga kao "dijamanta" i "modernu desetku" na kojoj je inzistirao Rafael Benitez i naglašavaju da će mu španjolski trener dati više prilika u nastavku sezone. 

Zadovoljni su prikazanim i navijači Panathinaikosa koji su u malo vremena kod Jagušića uočili kvalitetu. 

"Vidi se da lopta ima oči kad je kod njega", piše jedan komentator, dok drugi dodaje:

"Konačno netko tko se ne boji preuzeti odgovornost i tražiti loptu". 

Foto: Privatni album

Međutim, navijači se i čude zašto je Hrvat dobio toliko malo minuta na utakmici. "Dovedemo ‘desetku‘ od šest milijuna i onda ga uvodimo kad nam trebaju tri gola u 10 minuta. Nelogično", jedan je od komentara.

Panathinaikos iduću utakmicu igra protiv AEL-a u Ateni u nedjelju, a već tada bi Jagušić mogao dobiti više minuta da pokaže što zna i umije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Zvezda prodala 17-godišnjaka za 14 mil. eura
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvezda prodala 17-godišnjaka za 14 mil. eura

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Najtužniji trenuci u povijesti Igara: Smrt na stazi, teški padovi i stravične ozljede
BROJNI SKANDALI

FOTO Najtužniji trenuci u povijesti Igara: Smrt na stazi, teški padovi i stravične ozljede

U povijesti Zimskih olimpijskih igara svjedočili smo velikim slavljima, ali i teškim ozljedama, čak i tragedijama. Ovo su one koje su šokirale svijet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026