Grci su u drami uzeli europsku broncu! Finci se čudesno vratili pa ispustili ogromnu priliku...

Košarkaši Grčke osvojili su brončanu medalju na ovogodišnjem Eurobasketu nakon što su u Rigi, u utakmici za treće mjesto, bili bolji od Finske s 92-89 (24-15, 24-19, 21-22, 23-33).

Grčka je time osvojila šestu medalju s europskih prvenstava u svojoj povijesti. Sada ima dva zlata, jedno srebro i tri bronce, a posljednju je medalju, također brončanu, osvojila 2009. godine. Finska je ovom prilikom po prvi puta u svojoj povijesti ušla u polufinale Eurobasketa.

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Od početka do kraja Grčka je vodila. Nakon prve četvrtine je imala prednost 24-15, a prije odlaska na odmor bilo je 48-34. Nekoliko puta su se Finci u prvom, kao i drugom poluvremenu, spuštali na minus od šest poena, ali se činilo da ipak neće na pravi način zaprijetiti Grcima.

Međutim, šest sekundi prije kraja, kod 90-87 za Grčku, Valtonen je imao tri bacanja. Prva dva je pogodio, a treće promašio. No, do skoka u napadu je došao Jantunen, ali nije uspio zabiti, već je napravio prekršaj na Giannisu Antetokounmpu koji je zabio oba bacanja za 92-89 i pobjedu Grčke.

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Kod Grčke je prvo ime bio Giannis Antetokounmpo koji je postigao 30 poena, a tome je dodao 17 skokova i šest asistencija. Tyler Dorsey je ubacio 20 poena uz 5-9 za tri poena, dok je Vasileios Toliopoulos postigao 15 poena.Kod Finske je Lauri Markanen ubacio 19 poena uz deset skokova, a 18 je dodao Elias Valtonen uz pet skokova i dvije asistencije.

Snimku dramatične završnice pogledajte OVDJE. U nastavku dana još slijedi finalna utakmica Njemačke i Turske, a dvoboj počinje u 20 sati.