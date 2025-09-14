Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE ZAVRŠNICU

Grci su u drami uzeli europsku broncu! Finci se čudesno vratili pa ispustili ogromnu priliku...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Grci su u drami uzeli europsku broncu! Finci se čudesno vratili pa ispustili ogromnu priliku...
3
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Grci uzeli broncu na Eurobasketu! Giannis briljirao s 30 poena, Finci propustili šansu u dramatičnoj završnici. Prva medalja za Grčku nakon 2009.

Košarkaši Grčke osvojili su brončanu medalju na ovogodišnjem Eurobasketu nakon što su u Rigi, u utakmici za treće mjesto, bili bolji od Finske s 92-89 (24-15, 24-19, 21-22, 23-33).

Grčka je time osvojila šestu medalju s europskih prvenstava u svojoj povijesti. Sada ima dva zlata, jedno srebro i tri bronce, a posljednju je medalju, također brončanu, osvojila 2009. godine. Finska je ovom prilikom po prvi puta u svojoj povijesti ušla u polufinale Eurobasketa.

FIBA EuroBasket 2025 - Third Place Game - Greece v Finland
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Od početka do kraja Grčka je vodila. Nakon prve četvrtine je imala prednost 24-15, a prije odlaska na odmor bilo je 48-34. Nekoliko puta su se Finci u prvom, kao i drugom poluvremenu, spuštali na minus od šest poena, ali se činilo da ipak neće na pravi način zaprijetiti Grcima.

OD 20 SATI EuroBasket na vrhuncu: Evo gdje gledati spektakl u finalu
EuroBasket na vrhuncu: Evo gdje gledati spektakl u finalu

Međutim, šest sekundi prije kraja, kod 90-87 za Grčku, Valtonen je imao tri bacanja. Prva dva je pogodio, a treće promašio. No, do skoka u napadu je došao Jantunen, ali nije uspio zabiti, već je napravio prekršaj na Giannisu Antetokounmpu koji je zabio oba bacanja za 92-89 i pobjedu Grčke.

FIBA EuroBasket 2025 - Third Place Game - Greece v Finland
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Kod Grčke je prvo ime bio Giannis Antetokounmpo koji je postigao 30 poena, a tome je dodao 17 skokova i šest asistencija. Tyler Dorsey je ubacio 20 poena uz 5-9 za tri poena, dok je Vasileios Toliopoulos postigao 15 poena.Kod Finske je Lauri Markanen ubacio 19 poena uz deset skokova, a 18 je dodao Elias Valtonen uz pet skokova i dvije asistencije.

EUROBASKET VIDEO Turci deklasirali Grčku i izborili finale protiv Njemačke!
VIDEO Turci deklasirali Grčku i izborili finale protiv Njemačke!

Snimku dramatične završnice pogledajte OVDJE. U nastavku dana još slijedi finalna utakmica Njemačke i Turske, a dvoboj počinje u 20 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Sandra Elkasević slomila se pred kamerama: Samoj sebi sam bila favorit. Kao beba sam
LEGENDA HRVATSKOG SPORTA

VIDEO Sandra Elkasević slomila se pred kamerama: Samoj sebi sam bila favorit. Kao beba sam

Veliki sam favorit bila sama sebi, nisu me uopće one zanimale. Znala sam ja kako će se to razviti. Jedino što me iznenadilo je ta Kubanka koja je bacila 67, ovo ostalo…
VIDEO Messi izveo panenku, Hrvat ga pročitao i ulovio 'živu' loptu! Pogledajte sjajnu obranu
KAHLINA BRILJIRA U SAD-U

VIDEO Messi izveo panenku, Hrvat ga pročitao i ulovio 'živu' loptu! Pogledajte sjajnu obranu

Podsjetimo, Kahlina je u SAD stigao u siječnju 2022. iz Ludogoreca za 1,11 milijuna eura, a prije toga je branio za Goricu i to 157 utakmica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025