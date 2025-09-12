VIDEO Turci deklasirali Grčku i izborili finale protiv Njemačke!

Turska je pobijedila Grčku 94-68 u polufinalu EuroBasketa i izborila finale protiv Njemačke.

Turska je vodila od početka pa do kraja dvoboja protiv Grčke. Otvorila je susret sa 7-0, do kraja prve četvrtine na krilima izvrsnog Osmanija koji je u tom dijelu ubacio 14 poena uz šut za tricu 4-4 stigla i do 26-16. Grci su se početkom druge četvrtine primakli na 26-20 samo da bi uslijedio novi nezadrživ udar Turaka koji su odjurili na 45-24.

U trećoj četvrtini Turci su povećali prednost na 26 razlike (64-38) prije no što su Grci malo smanjili, ali u 39. minuti bilo je i najvećih 30 (91-61) da bi završilo sa 26 razlike.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Kod Turske je briljirao Ercan Osmani sa 28 koševa, Cedi Osman je dodao 17, a Alperen Sengun 15 uz 12 asistencija, dok je Kostas Sloukas ubacio 15, a Giannis Antetokounmpo 12 uz 12 skokova za Grčku.