Obavijesti

Sport

Komentari 0
EUROBASKET

VIDEO Turci deklasirali Grčku i izborili finale protiv Njemačke!

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Turci deklasirali Grčku i izborili finale protiv Njemačke!
2
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Kod Turske je briljirao Ercan Osmani sa 28 koševa, Cedi Osman je dodao 17, a Alperen Sengun 15 uz 12 asistencija, dok je Kostas Sloukas ubacio 15, a Giannis Antetokounmpo 12 uz 12 skokova za Grčku

Turska je pobijedila Grčku 94-68 u polufinalu EuroBasketa i izborila finale protiv Njemačke. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu 01:15
Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Turska je vodila od početka pa do kraja dvoboja protiv Grčke. Otvorila je susret sa 7-0, do kraja prve četvrtine na krilima izvrsnog Osmanija koji je u tom dijelu ubacio 14 poena uz šut za tricu 4-4 stigla i do 26-16. Grci su se početkom druge četvrtine primakli na 26-20 samo da bi uslijedio novi nezadrživ udar Turaka koji su odjurili na 45-24.

U trećoj četvrtini Turci su povećali prednost na 26 razlike (64-38) prije no što su Grci malo smanjili, ali u 39. minuti bilo je i najvećih 30 (91-61) da bi završilo sa 26 razlike.

Posljednje trenutke utakmice pogledajte OVDJE

FIBA EuroBasket 2025 - Semi Finals - Greece v Turkiye
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Kod Turske je briljirao Ercan Osmani sa 28 koševa, Cedi Osman je dodao 17, a Alperen Sengun 15 uz 12 asistencija, dok je Kostas Sloukas ubacio 15, a Giannis Antetokounmpo 12 uz 12 skokova za Grčku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi
ATRAKTIVNA BORKINJA

FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi

Helena Jurišić (33) se već 21 godinu bavi borilačkim sportovima i ide joj fenomenalno. Višestruka je svjetska prvakinja u kikboksu i tajlandskom boksu. Atraktivna Splićanka osvaja ljepotom, ali kada navuče rukavice i uđe u ring, od nje bježe i dečki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025