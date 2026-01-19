Obavijesti

GRCI U POLUFINALU

Grčka pobijedila Italiju. Evo što to znači za hrvatske vaterpoliste

Piše Jakov Drobnjak, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: F.S./ATAImages

Grčka vaterpolska reprezentacija osigurala polufinale EP-a! Senzacionalna pobjeda protiv Italije 15-13 osigurala im prvo mjesto u skupini. Hrvatska protiv Italije za prolazak dalje, ako padne Turska

Grčka vaterpolska reprezentacija osigurala je plasman u polufinale Europskog prvenstva u Beogradu s prvog mjesta u skupini F nakon što je svladala Italiju sa 15-13 (2-1, 4-3, 4-3, 5-6).  Stylianos Argyropoulos je s četiri gola bio najefikasniji kod Grčke, dok je Matteo Iocchi Gratta zabio pet puta za Italiju.

Grčka je vodila tijekom čitavog susreta, u startu stekla prednost od 2-0 te održavala vodstvo od jednog do dva gola sve do kraja druge četvrtine. U trećem dijelu prednost Grčke je narasla i na 9-5, a pet minuta prije kraja i na najvećih 13-8. U završnici dvoboja Italija je samo ublažila poraz. Da je Italija pobijedila, postojala je mogućnost da nakon zadnjeg kola Hrvatska, Italija i Grčka imaju isti broj bodova te bi nastala nova drama, ali od toga sada nema ništa. 

Grčka je na vrhu ljestvice s maksimalnih 12 bodova, dok je Italija druga s devet. Slijedi Hrvatska koja uoči dvoboja protiv Turske ima šest bodova. U slučaju očekivane pobjede protiv Turske, Hrvatska će u srijedu u zadnjem kolu protiv Italije u izravnom dvoboju odlučivati o drugom mjestu koje također vodi u polufinale. Šest bodova ima i četvrta Rumunjska koja je ranije u ponedjeljak nadigrala Gruziju sa 15-10. 

Hrvatska će, ako pobijedi Tursku i Italiju, kao druga u polufinale. To znači da će igrati protiv prvoplasirane momčadi iz druge skupine, što je za sada Srbija, kojoj je dovoljan i bod protiv Crne Gore da potvrdi prvo mjesto. Ostale mogućnosti su Španjolska ili Mađarska.

