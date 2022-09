Grčka srušila Talijane u derbiju 'hrvatske' skupine u Milanu

U posljednjoj utakmici 2. kola skupine C EuroBasketa košarkaša, u kojoj igra i Hrvatska, Grčka je u Milanu svladala domaćina Italiju sa 85-81 (23-17, 24-23, 24-17, 14-24).

Grčka je do druge pobjede u isto toliko dana stigla na sličan način kao i u petak protiv Hrvatske, vrlo rano u utakmici je stvorila značajnu prednost te ju većim tijekom susreta mirno održavala. Nakon tri četvrtine bilo je 71-57 za Grčku, dvije minute prije kraja Dorsey je pogodio tricu za 81-71, no u samoj završnici domaćini su stigli do prilike čak i za izjednačenje.

Kod prednosti Grčke 84-81 Italija se domogla lopte, ali su pokušaji Tonuta i Fontecchija za tricu bili neprecizni. Potom je Dorsey uhvatio skok u obrani i pogodio jedno slobodno bacanje za konačnih 85-81.

Giannis Antetokounmpo je sa 25 koševa i 11 skokova predvodio Grčku, Dorsey je dodao 23 ubačaja, dok je Simone Fontecchio bio najbolji u sastavu Italije sa 26 poena.

Ovom pobjedom Grčka je praktički osigurala prvo mjesto u skupini jer joj preostaju još dvoboji protiv slabijih suparnika Velike Britanije, Ukrajine i Estonije, dok je Italija na omjeru pobjeda i poraza 1-1, kao i Hrvatska. U skupini su još Ukrajina s omjerom 2-0 i Estonija sa 0-2.

Najčitaniji članci