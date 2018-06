Grdović: Kaká je zaplakao kad sam mu pjevao na uho Manuelu

Prvi ogled reprezentacije Hrvatske s Brazilom odigrao se u kolovozu 2005. godine na krcatom Poljudu. Split i cijela Hrvatska danima su živjeli u iščekivanju zvijezda poput Ronalda, Cafúa, Roberta Carlosa, Kake, Juninha, Adriana, čija je baza u splitskom hotelu Park bila nedostupna za sve novinare, osim za 24sata, koja su na dan utakmice objavila ekskluzivni razgovor s Robertom Carlosom koji je, među ostalim, kazao i kako su se Hrvatska i Brazil po njegovom mišljenju trebali sastati u finalu SP 1998. godine.

Brazilci su uživali poseban tretman, kao pri dolasku u Split, tako i smještaju i prehrani, za koju se brinuo kuhar Drago Šimić, koji je nakon toga dobio angažman u Hajduku, u kome radi i danas.

Brazilci su pjevali i plesali po hodnicima

- Hrana je bila uobičajena, klasičan sportski meni, ali su tražili da im oko 23.30 serviramo svježe voće, kolače, voćne napitke i to na katu između soba gdje su se družili, pjevali i plesali po hodnicima... Sjajni su momci, zvali su i nas iz hotela da budemo s njima, a meni su za uspomenu ostavili potpisani dres, zbog kojeg sam skoro dobio i otkaz, jer nam je svima bilo strogo zabranjeno bilo kakvo druženje s igračima, kako ih ne bismo ometali. Dres i danas visi uokviren u stanu, uz dres naše reprezentacije sa SP-a '98, koji je također potpisanim od svih naših igrača - ispričao nam je Šimić.

Foto: privatni album

'Kaká se razveselio kad me vidio'

Susret Hrvatske i Brazila na Poljudu jako dobro pamti i Mladen Grdović.

Čim je zakoračio na travnjak, krenule su ovacije krcatog Poljuda.

- Ma to vam je bilo nešto nezaboravno. Iza mene je 40 godina karijere, ali ne vjerujem da se tako nešto može više ikad ponoviti. Krcat Poljud, mikrofon u rukama, oko mene igrači moje Hrvatske i velikog Brazila. I danas se naježim kad se sjetim tih trenutaka, ma nema tog koncerta s kojim bi se to moglo usporediti - ispričao nam je Grdović te otkrio jednu anegdotu.

- Često me zvao Dario Šimić u goste u Milano, skupa smo s njegovim menadžerom Naletilićem znali otići u restoran Clarencea Seedorfa, gdje su navraćali i Brazilci koji su igrali za Milan i Inter. Tamo sam upoznao Cafúa, Adriana, Didu, a navraćao je i meni posebno dragi Kaká. Obožavali su kad bih im zapjevao neku talijansku kanconu, a sjećam se da je Kaká zaplakao kad sam mu na uho zapjevao ''Manuelu''. Iznenadio se kad me vidio na centru Poljuda, došao mi se javiti i čestitati mi... Meni je Hrvatska uvijek na prvom mjestu, ali odmah iza nje je Brazil, i za njih također navijam. Bit će teško u Liverpoolu jer Brazilci se rađaju s loptom u nogama, no nismo ni mi za baciti - kaže Grdović.

Niko zabio Brazilu

Junak susreta bio je Niko Kranjčar, jedini Hrvat koji je zabio Brazilu u dresu hrvatske reprezentacije. Ljubimac splitske publike pospremio je odbijanac za 1-0, ubrzo je izjednačio Ricardinho, a ostatak susreta je protekao u izjednačenom nadmetanju.

- Presretan sam zbog gola, ne pruža vam se prilika baš svaki dan igrati protiv Brazila, a kamo li zabiti gol. Nadam se da je publika mogla uživati i u našim potezima, kao što je sigurno uživala u brazilskim - kazao je tada Niko.

Remijem su bili zadovoljni i jedni i drugi, svjetski prvaci jer su ostali neporaženi, a Hrvatska jer je odigrala vrlo dobru utakmicu i pokazala da ima snage i kvalitete za oglede s najjačima te zbog jako dobrog uvoda u završnicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj na koje ih je na koncu odveo Zlatko Kranjčar.

A onda se sudbina poigrala i poslala Hrvatskoj Brazil na otvaranju SP u Njemačkoj. Bio je to prvi službeni ogled ovih dviju reprezentacija, a slavio je Brazil 1-0. Gol je postigao Kaka pred sam kraj prvog poluvremena. I opet je to bio spektakl, na Olimpijskom stadionu u Berlinu, pred oko 70.000 gledatelja, od kojih je većina navijala za Hrvatsku.

Berlin je taj dan bio u crveno bijelom.

- Bila je to nezaboravna atmosfera, kao da smo igrali kod kuće, a ne na neutralnom terenu u Berlinu, i to protiv svjetskih prvaka Brazila, koje svi obožavaju - kazao je Dario Šimić.

Treći susret Hrvatska i Brazil odigrali su na otvaranju zadnjeg svjetskog prvenstva u Brazilu, u São Paulu se okupilo 60.000 gledatelja, i sve je počelo da nije moglo bolje. Hrvatska je povela autogolom Marcela, koji je nezgodan centaršut Olića skrenuo iza leđa Júlija Césara.

Izjednačio je Neymar, da bi u 71. minuti japanski sudac Yuichi Nishimura dosudio nepostojeći penal Lovrena nad Fredom, kojem se smijao cijeli svijet. Brazilci su poveli, a kad su Hrvati krenuli na sve ili ništa, u sudačkoj je nadoknadi Pletikosu matirao Oscar za konačnih 3-1, i to nakon prekršaja na Rakitiću u začetku akcije.

Dosadašnji susreti Hrvatske i Brazila

17. kolovoza 2005., Split: Hrvatska - Brazil 1-1 (Kranjčar 32' / Ricardinho 42')

(Kranjčar 32' / Ricardinho 42') 13. lipnja 2006., Berlin: Hrvatska - Brazil 0-1 (Kaká 44')

(Kaká 44') 12. lipnja 2014., São Paulo: Brazil - Hrvatska 3-1 (Neymar 29', 71'-11m, Oscar 90+1' / Marcelo 11'-autogol)

