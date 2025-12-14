Gregurina: Iznenadio me ovako motiviran Dinamo. Nije naš dan

Mario Gregurina sa Slavenom Belupom dobio je porciju u Koprivnici od Dinama (5-2), osim sjajnog početka i gola Josipa Mitrovića u drugoj minuti, ostatak je bio za zaborav.

- Dinamo je izgledao fenomenalno. Dobro smo ušli u utakmicu, ali drugi gol usmjerio je utakmicu. Premalo smo dobili duela u prvom poluvremenu, premalo drugih lopti, premalo pomoći sa strane u igri dva na dva, jedna na jedan. Dobar Dinamo, loš naš dan, ali u drugom poluvremenu smo se ustabilili i takvi bismo trebali biti stalno - rekao je trener "farmaceuta" za MAXSport.

Ušli su domaćini iznimno motivirano i letjeli po terenu. No i Dinamo je bio raspoložen tri dana nakon potopa protiv Betisa.

- Tako smo pripremali utakmicu i željeli ući jako i htjeli dovesti utakmicu na nas mlin. Ali Dinamo me iznenadio, ovako motiviran. Ali očito nije bio naš dan. Izmjene? Htjeli smo na poluvremenu pokazati nekim igračima da nije bilo dobro, nije bilo dobro u duelima, zato smo htjeli mijenjati - kaže Gregurina, čiji je Slaven i dalje treći na ljestvici:

- Htjeli smo biti konkurentni i danas, nadam se da se takve stvari više neće ponavljati. Osijek? Nije u dobrom momentu, nadam se da se preko nas neće vratiti na pravi kolosijek. Imamo neke ozlijeđene igrače, ali nadam se da ćemo u dobrom ritmu završiti polusezonu.

- Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi, izgledali su jako dobro i motivirano. Mi nismo bili na razini kakvoj bi trebali biti, pogotovo prvo poluvrijeme. Odlično smo ušli u utakmicu, ali prebrzo primili taj gol. Možda je drugi gol Dinama usmjerio utakmicu, dao nam dosta nesigurnosti. Promašili smo loptu za korner, pa loptu na prvoj stativi, tu smo pali.

- Sport je borba i duel, nakon toga možemo pričati o taktici i drugim stvarima, to je kod nas izostalo u sredini terena. Taj nas je dio do sada krasio. U nastavku smo izgledali dosta dobro, na tragu onoga kako izgledamo cijelu jesen, s tim mogu biti zadovoljan. Analizirat ćemo ovu utakmicu, vjerujem da se više nećemo ponavljati takve predstave.

Iznenadio je ostavljanjem Agbekpornua na klupi.

- Agbekpornu ima problema s koljenom, pokušali smo ga poštedjeti, ali nismo isti s njim i bez njega, pogotovo po pitanju duela i odgovornosti. Vjerujem da će izgurati još utakmicu u Osijeku, pa da ćemo tijekom zime sanirati njegovu ozljedu. Najviše me iznenadila borba i želja kod Dinama, nisam ih baš takve vidio u zadnje vrijeme.

Koliko će vas ovaj poraz poremetiti uoči zadnje utakmice sezone?

- Neće nam ovaj poraz pokvariti raspoloženje, previše smo dobrih stvari napravili da bi nas ovo poremetilo. Reći ćemo si što nije bilo dobro, već na poluvremenu smo bili svjesni naših nedostataka. Pripremit ćemo se za Osijek i odigrati jednu dobru utakmicu. Mitrović ima problema s ramenom, imamo još neke igrače koje krpamo zadnjih mjesec dana.

O čemu ste pričali s trenerom Kovačevićem?

- Čestitali smo jedni drugome. Kovačević je očekivao otvorenu utakmicu, oni tu onda imaju više šansi. Nismo željeli mijenjati pristup u 17. kolu, da je možda 33. kolo i da nam treba bod, možda bismo nešto mijenjali. Bio je srdačan susret, pričali smo pola sata u kancelariji o svemu i svačemu, bilo mi je zadovoljstvo vidjeti ga opet - zaključio je Mario Gregurina.