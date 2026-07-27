Gremio predstavio Krovinovića!

Filip Krovinović (30) nakon pet godina napušta Hajduk i karijeru nastavlja u brazilskom Grêmiju. Veznjak je sporazumno raskinuo ugovor sa splitskim klubom, a Grêmio ga je već službeno predstavio na društvenim mrežama.

"Filip Krovinović novi je igrač Grêmija! Dvostruki osvajač Hrvatskog kupa i prvak Portugala, hrvatski veznjak stiže u Tricolor kako bi obavio liječničke preglede i potpisao ugovor do kraja 2028. godine. Želimo ti mnogo uspjeha u plavo-crno-bijelom dresu, Filipe. Dobrodošao!" objavio je brazilski klub na društvenim mrežama.

NOVIDADE NO MEIO-CAMPO 🇭🇷🇪🇪 Filip Krovinović é Grêmio! Bicampeão da Copa da Croácia e campeão português, o meia croata chega ao Tricolor para realização de exames e assinatura de contrato até o final de 2028. Sucesso com as três cores, Filip. Dobrodošli!



Leia mais em… pic.twitter.com/6E6viqPysR — Grêmio FBPA (@Gremio) July 27, 2026

Ključnu ulogu u realizaciji posla imao je trener Luís Castro, koji je Krovinovića već vodio u portugalskom Rio Aveu. Castro pokušava zadržati Grêmio u najvišem rangu brazilskog nogometa, a bivšeg je igrača kontaktirao čim je doznao da može doći bez odštete. Sportski direktor Grêmija je legendarni Luiz Felipe Scolari, koji je kao izbornik Brazila 2002. godine osvojio Svjetsko prvenstvo. U bogatoj karijeri osvojio je i dva naslova brazilskog prvaka, četiri kupa te dvije Cope Libertadores. Jednu je osvojio s Palmeirasom, a drugu upravo s Grêmiom.

Brazilski klub privukle su Krovinovićeve nogometne kvalitete i iskustvo, ali i činjenica da tečno govori portugalski, što bi mu trebalo olakšati prilagodbu na novu sredinu. Prema onome što smo doznali, zarađivat će gotovo dvostruko više nego u Hajduku. Brazilski klub u službenoj je objavi naveo da bi Krovinović trebao potpisati ugovor do kraja 2028. godine.

Varaždin: Zagrijavanje igrača prije početka utakmice između Varaždina i Hajduka | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hajduk i Krovinović dogovorili su sporazumni prekid suradnje godinu dana prije isteka ugovora. Veznjak se odrekao dijela primanja koja su mu pripadala, dok će mu splitski klub isplatiti preostali dogovoreni iznos. Njegovim odlaskom Hajduk će dodatno rasteretiti proračun. Krovinović je na Poljud stigao iz Benfice u srpnju 2021. godine i u sljedećih pet sezona postao jedan od najstandardnijih i najpouzdanijih igrača splitske momčadi. Profesionalnim pristupom i kontinuitetom stekao je povjerenje brojnih trenera, suigrača i navijača.

Za Hajduk je odigrao 192 službene utakmice, postigao 21 gola i dodao 14 asistencija. Tim se brojem nastupa svrstao među 50 igrača s najviše odigranih utakmica u povijesti kluba. Debitirao je u srpnju 2021. u pobjedi protiv Tobola 2-0 na Poljudu, dok je posljednji put za Hajduk nastupio u prošlosezonskom remiju sa Slavenom 2-2. Sa splitskim klubom osvojio je dva Hrvatska kupa.

Nogometni put počeo je u Zagrebu, iz kojeg je otišao u Rio Ave. Dobre igre u Portugalu donijele su mu transfer u Benficu, s kojom je osvojio naslov portugalskog prvaka. Kao igrač lisabonskog kluba nastupao je i na posudbama u West Bromwich Albionu i Nottingham Forestu.