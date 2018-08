Grezda iz Osijeka u Rangerse: Ovo sam sanjao još kao klinac

Steven Gerrard nastavlja svoj pohod na mlade nade HNL-a pa si je nakon Nikole Katića i Borne Barišića doveo i Erosa Grezdu - ponajboljeg igrača Osijeka.

- Kao dijete sam sanjao da ću igrati u velikom klubu koji prati vojska navijača i sad sam ovdje. Ne mogu dočekati da zaigram u dresu Rangersa. Ovo je bio pravi trenutak za mene, da preselim u dobru ligu i velikiu klub - rekao je Grezda.

🆕 #RangersFC can today confirm the signing of Eros Grezda on a four-year contract, subject to international clearance.

Da će doći do ovog transfera moglo se naslutiti još u utorak kada se na službenoj stranici kluba oglasio predsjednik Ivan Meštrović.

- Osijek će prodavati igrače. Ne zato što to trenutno mora, već stoga što to želi. Prvenstveno što želi većim klubovima staviti Osijek na mapu kupnje igrača. Težim Osijek napraviti samoodrživim klubom, u bližoj ili daljnjoj budućnosti - rekao je tada Meštrović, a škotski klub u petak je na svojim službenim stranicama potvrdio dolazak mladog albanskog reprezentativca.

Grezda je potpisao ugovor na četiri godine, a Glasgow Rangersi su Osječanima isplatili dva milijuna eura.

Mladi Albanac, Gerrardovo 14. pojačanje ovog ljeta, tako je otišao u klub koji je izbacio Osijek u kvalifikacijama za Europsku ligu ove sezone. Tamo će se Grezda, zajedno s ostatkom momčadi, boriti protiv Villarreala, Rapida iz Beča te Spartaka iz Moskve za europsko proljeće.

- On je izvanredan igrač i navijači će ga odmah zavoljeti zbog činjenice da nam može puno pomoći u napadu. Vrlo je brz, direktan i dolazi u Rangers s dosta reprezentativnog iskustva - rekao je ovom prilikom Gerrard, koji priznaje da se u vezi ovog transfera posavjetovao s Katićem i Barišićem.

A njegovi novi (ali i bivši) kolege, nisu se štedjeli na pohvalama:

- Barišić i Katić su mi rekli da je bio Osijekov najbolji igrač prošle sezone. Vrlo je opasan i unatoč tome što ne želiš nikome ozljedu, bilo je lijepo vidjeti da nije igrao za Osijek protiv nas. Nadam se da će postati veliki igrač za nas i pomoći nam u napredovanju.

