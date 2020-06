Nove nevolje: Grezdu prijavili za kršenje javnog reda i mira

Disciplinska komisija HNS-a je zbog incidenta Grezdu kaznila s četiri utakmice suspenzije, a NK Osijek mu je smanjio primanja za 20% na sljedećih godinu dana. Čeka se sada još i odluka suda...

<p>Policijska uprava Primorsko-goranska je protiv nogometaša Osijeka <strong>Erosa Grezde</strong> podnijela optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Rijeci zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz čl. 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog incidenta koji se dogodio nakon utakmice s Rijekom na parkingu Rujevice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO INCIDENTA:</strong></p><p>Bio je to posljednji dan svibnja, a igralo se polufinale Kupa. Osijek se nakon utakmice osjećao potkradenim, igrači i treneri smatrali su da je sudac u velikoj mjeri odredio smjer susreta, a onda je nakon utakmice došlo do eskalacije. </p><p>Grezda je pri odlasku sa stadiona napao nogometaša Rijeke <strong>Antonija Čolaka</strong>, a za takvo remećenje javnog reda i mira predviđena je novčana kazna zatvora do 30 dana ili novčana kazna od 200 - 800 kuna.</p><p>Sutkinja <strong>Iva Smokvina Dadasović</strong> s Općinskog suda u Rijeci nas je izvijestila da u navedenom predmetu još nije određeno ročište, a shodno s time ni donesena odluka.</p><p>Podsjetimo, disciplinska komisija HNS-a je zbog navedenog incidenta Grezdu kaznila s četiri utakmice suspenzije. Iako je kaznu odradio, neće zaigrati do kraja sezone budući da će obaviti operaciju stopala.</p><p>Osim saveza, Grezdu je kaznio i Osijek koji mu je zbog nesportskog ponašanja izrekao najstrožu moguću sankciju predviđenu internim klupskim pravilnikom: Oduzeli su mu 20 posto primanja na sljedećih godinu dana.</p>