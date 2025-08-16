Imao sam četiri operacije skočnog zgloba, kaže bivši igrač Osijeka i Rangersa. Eros Grezda nogometnu karijeru zaključio je lani, u 30. godini, ali to dosad nije nigdje potvrdio. Danas je agent, doveo je Racija u Hajduk
Grezda: Više ne igram nogomet, sad sam menadžer. Zbog jedne stvari u karijeri baš žalim...
Albanski Dinamo City iznenadio je nogometnu javnost i u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu izbacio Hajduk. Dinamo, koji vrijedi svega 6,6 milijuna eura, manje od bilo koje momčadi u HNL-u, u uzvratu u Tirani izbacio je Splićane nakon produžetaka. Pobjedu 3-1 Albanaca s tribina Air Albania stadiona gledao je i Eros Grezda (30).
