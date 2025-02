Guardiola: Ja sam kriv, ali Real je vrhunska momčad. Ancelotti: Moramo dobro odigrati uzvrat

Real Madrid preokretom je pobijedio Manchester City (3-2) na Etihadu, a zadovoljan izvedbom je nakon utakmice bio trener Madriđana Carlo Ancelotti.

- Miran sam i sretan, očito. Dobro smo igrali u prvoj od dvije utakmice, imamo malo vodstvo i moramo dobro odigrati u uzvratu. Utakmica je prošla dobro, branili smo se solidno, svi smo naporno radili i bili efikasni prema naprijed. Imali smo puno šansi i nismo odustajali - rekao je Talijan i dodao:

- Zaslužili smo pobjedu. Mogli smo biti i efikasniji. Manchester City neće mijenjati pristup u sljedećoj utakmici, a nećemo ni mi. Moramo se dobro braniti i ne izlaziti u neki ludi presing jer nam tako mogu nauditi - zaključio je za televiziju Movistar.

S druge strane, Pep Guardiola preuzeo je odgovornost zbog poraza Cityja na svoja leđa.

- Puno puta nam se ovo dogodilo ove sezone. Znam koje su kvalitete Real Madrida. U drugom poluvremenu smo kontrolirali igru, ali htjeli smo napadati previše brzopleto. Ovo se dogodilo jer je Real izvanredna momčad - kazao je Pep i dodao:

- Loše odluke su krivac. Preuzimam krivicu, iako nije samo do mene, do svih je. Ozljede nas muče cijelu sezonu i svi to znaju - zaključio je za Amazon Prime.

Uzvratna utakmica igra se 19. veljače na Santiago Bernabeu.