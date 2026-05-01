Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZANIMLJIVA ODLUKA

Guardiola je gledao trećeligaša umjesto PSG i Bayern. Objasnio zašto: 'Katastrofalna utakmica'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Guardiola je gledao trećeligaša umjesto PSG i Bayern. Objasnio zašto: 'Katastrofalna utakmica'
4
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Pep Guardiola ignorirao spektakl PSG-a i Bayerna, radije otišao gledati Stockport County! Uz šalu na račun Enriquea i Kompanyja, otkrio strast prema engleskom niželigaškom nogometu. Osvrnuo se i na stanje ozlijeđenih igrača

Dok je cijeli nogometni svijet bio prikovan uz ekrane prateći nevjerojatnu golijadu PSG-a i Bayerna u polufinalu Lige prvaka, menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola viđen je na tribinama Edgeley Parka. Umjesto europskog klasika koji je završio 5-4 za parišku momčad, katalonski stručnjak odabrao je dvoboj treće engleske lige između Stockport Countyja i Port Valea. 

Upitan zašto je propustio utakmicu koja će ostati upamćena kao jedna od najboljih u povijesti natjecanja, Guardiola se nasmijao i ponudio urnebesan odgovor, pecnuvši pritom dvojicu kolega s kojima ima duboku povezanost.

Gvardiol i Kovačić dobivaju novog trenera? Evo tko je glavni kandidat za klupu Cityja na ljeto

​- Dan ranije pogledao sam raspored, vidio PSG i Bayern i pomislio: 'Ma, kakva katastrofalna utakmica'... Loši treneri, Luis Enrique i Vincent Kompany, a na terenu stvarno, stvarno us***i igrači' - ispalio je Guardiola uz kiseli osmijeh.

Ironija je, naravno, ogromna. S Luisom Enriqueom je dugogodišnji prijatelj i bivši suigrač iz Barcelone, dok je Vincent Kompany bio njegov kapetan u Manchester Cityju, za kojeg je Belgijac često isticao da je "najbolji trener kojeg je ikad imao".

Premier League - Burnley v Manchester City
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Nakon šale, Guardiola je ponudio i nešto ozbiljnije objašnjenje, istaknuvši svoju poznatu strast prema engleskom nogometu i njegovim nižim ligama.

​- Zaljubljen sam u engleski nogomet i zato sam odlučio otići u Stockport. Utakmicu PSG-a i Bayerna sam pogledao kasnije, uz čašu vina, kad sam već znao rezultat - otkrio je.

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Osvrnuo se i na raspravu o stilovima igre, potaknutu velikim brojem golova u Parizu.

​- To je nogomet. Svatko ima svoj stil. I utakmica između Atletico Madrida i Arsenala bila je sjajna. Naravno, kad u polufinalu padne devet golova, to je fantastično. Nogomet se mora prihvatiti na različite načine - poručio je Guardiola.

FA Cup - Semi Final - Manchester City v Southampton
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Osim neobičnog izleta na utakmicu trećeligaša, menadžer Cityja govorio je i o aktualnim temama uoči gostovanja kod Evertona. Odbacio je bilo kakvu zabrinutost zbog rasporeda u tijesnoj utrci za naslov s Arsenalom.

​- Tako je kako je. Ponekad igrate prvi, ponekad kasnije. U ovoj fazi sezone to ne mijenja ništa. Znaš točno što moraš učiniti. Ne očekujem nikakvu pomoć. Tko se ne želi prilagoditi, neka ide trenirati u Francusku ili Portugal - bio je jasan.

Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati

Potvrdio je i da se stanje ozlijeđenih igrača popravlja, uključujući i hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola.

​- Rúben Dias, Joško i Rodri su sve bolje. Rodri još nije trenirao s nama, pa ćemo vidjeti idućih dana hoće li biti spreman. Uvijek imam povjerenja - zaključio je menadžer "građana".

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio
IGRAJU PRLJAVO

MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio

Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga
Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'
OTKRIVENI DETALJI

Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'

Nakon što se Mandžukić oprostio od reprezentacije nakon SP-a u Rusiji, izbornik je bio spreman vratiti Kalinića, ali pod uvjetom da se ispriča
200 fotki novog doma Dinama: Godinu dana od početka radova
FOTO: OD PRAŠINE DO KROVA

200 fotki novog doma Dinama: Godinu dana od početka radova

Stadion na Kranjčevićevoj trebao bi biti spreman za igranje do početka sljedeće godine. Postoji ideja i da se svečano otvori krajem 2026. revijalnom utakmicom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026