TRENER 'GRAĐANA'

Guardiola nahvalio Arsenal: Besprijekorna su momčad! Ako odmaknu, bit će ih teško sustići

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Phil Noble/REUTERS

Manchester City nije najbolje krenuo u sezonu, ali čini se kako postepeno diže formu. Erling Braut Haaland vuče momčad na svojim leđima, a trener Pep Guardiola smatra da bi Arsenal mogao otići na nedostižnu prednost. 

Joško Gvadriol pjeva 00:49
Joško Gvadriol pjeva | Video: Čitatelj 24sata

- Istina je da momčad jaka kao Arsenal, imam osjećaj da neće ispuštati bodove, pa ako se još više odmaknu, bit će ih nemoguće dostići. Arsenal je besprijekorna momčad. Ako uspiju stvoriti određenu bodovnu razliku, bit će ih teško sustići. Baš kao što je bilo s Liverpoolom - rekao je Guardiola i dodao da prava sezona kreće tek sada. 

- Mi smo u studenom, a u studenom u ovoj ligi ništa nije konačno. Što se događa u veljači ili ožujku, budite oprezni. Ali sezona počinje sada. Prvi početak je kada ljetni prijelazni rok završi. A sada ponovno kada završe reprezentativne pauze. Sada do ožujka viđamo se svaka tri dana. Sada počinje prava sezona. Važno je biti tu i doći do kraja sezone s šansom za borbu. Pobjeda u Newcastleu bila bi važan korak za nas. 

Premier League - Manchester City v Liverpool
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Erling Haaland na fantastičan je način krenuo u sezonu i u 15 utakmica zabio 19 golova. Zbrojivši i golove iz reprezentacije, Norvežanin je zabio 32 gola u 20 nastupa. Protiv Newcastlea će imati priliku oboriti rekord Alana Shearera i postati igrač koji je najbrže došao do 100 golova u Premier ligi. Trenutačno je na 99 golova u 108 utakmica, dok je Sheareru trebalo 124 utakmice za "stotku". 

- Nevjerojatan je ove sezone. Ruši sve rekorde, osobne i individualne rekorde, rekorde Premier lige, rekorde za Norvešku. Sretan sam zbog njega, njegove reprezentacije - rekao je Guardiola i otkrio da Rodri još nije spreman za povratak na travnjak. 

Premier League - Manchester City v Liverpool
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Manchester City je trenutačno drugi u Premier ligi s 22 boda, dok je Newcastle 14. sa 12 bodova. 

