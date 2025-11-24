Obavijesti

NIJE MU TO TREBALO

Guardiola nakon poraza bijes iskalio na kamermanu. Sada se ispričao: 'Sram me kad to vidim'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Manchester City izubio je od Newcastlea 2-1 u prvenstvu, a trener "građana" bio je jako nervozan nakon poraza. Na kraju utakmice je nasrnuo na kamermana, a sada se i javno ispričao

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola rekao je da mu je neugodno i da ga je sram nakon sukoba sa snimateljem nakon poraza njegove momčadi od Newcastle Uniteda u Premier ligi u subotu. Guardiola je bio bijesan zbog nekoliko odluka tijekom poraza od 2-1 na St James' Parku i čini se da je nakon posljednjeg zvižduka iskalio svoju frustraciju na televizijskom snimatelju uz sam teren. Govoreći u ponedjeljak uoči domaćeg susreta Cityja s Bayer Leverkusenom u Ligi prvaka, Guardiola je rekao:

- Osjećam se neugodno i sramno kad to vidim. Ne sviđa mi se.Ispričavam se snimatelju. Ja sam ono što jesam, čak i s 1000 utakmica nisam savršena osoba i griješim jer branim svoju momčad i svoj klub. Iako shvaćam da starim.

Poraz Cityja ostavio ih je sedam bodova iza vodećeg Arsenala u Premier ligi, ali imat će priliku u srijedu popraviti dojam s Leverkusenom u onome što će biti Guardiolina 100. utakmica Lige prvaka kao trener Cityja.

City je četvrti na tablici Lige prvaka nakon tri pobjede, a pobjeda kod kuće protiv  Leverkusena ostavili bi ih u snažnoj poziciji za osvajanje mjesta među osam najboljih i izbjegavanje potrebe za doigravanjem za plasman u nokaut rundu, situaciju koja ih je skupo koštala prošle sezone kada su izgubili od Real Madrida ukupnim rezultatom 6-3.

