SENZACIJA NA POMOLU?

Guardiola napušta Gvardiola, Kovačića i City nakon sezone?!

Piše Luka Tunjić,
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Španjolski stručnjak spreman je dati savjet oko svog nasljednika, iako će konačnu odluku, naravno, donijeti uprava kluba. Manchester City je u sjajnoj formi, drugi na ljestvici Premier lige i neporažen u Ligi prvaka

Samo dan nakon što je proslavio svoju 1000. utakmicu u trenerskoj karijeri velikom pobjedom nad Liverpoolom, nogometni svijet uzdrmala je vijest o mogućem odlasku Pepa Guardiole (54). Naime, ugledni novinar Paul Hirst iz The Timesa javlja kako je "realna opcija" da Guardiola napusti "građane" na kraju sezone.

Dodaje se kako su Guardiola i njegov stožer svjesni svoje ogromne odgovornosti prema klubu i navijačima te da ne žele ostaviti City na cjedilu. Španjolski stručnjak spreman je dati savjet oko svog nasljednika, iako će konačnu odluku, naravno, donijeti uprava kluba. Ova vijest dolazi u posebno zanimljivom trenutku. Manchester City je u sjajnoj formi, drugi na ljestvici Premier lige s utakmicom manje i neporažen u Ligi prvaka.

VELIKI TRENUTAK Guardiola stigao do posebnog trenutka u karijeri. Pohvale je dobio i od slavnog Sir Alexa...
Guardiola stigao do posebnog trenutka u karijeri. Pohvale je dobio i od slavnog Sir Alexa...

Štoviše, sam Guardiola nedavno je u javnosti podijelio svoj "plan u pet točaka" za život nakon nogometa, koji uključuje kuhanje, učenje francuskog jezika i više vremena s obitelji, što dodatno potpiruje nagađanja o kraju jedne ere na Etihadu. Čini se da bi proslava tisućite utakmice mogla označiti početak kraja njegovog boravka u Manchesteru.

UEFA Champions League - Manchester City v Borussia Dortmund
Foto: Phil Noble/REUTERS

Podsjetimo, legendarni Španjolac produžio je vjernost Cityju u studenom prošle godine. Novi ugovor veže ga uz klub do lipnja 2027. godine, a Guardiola je u nekoliko navrata najavio kako planira uzeti predah od trenerskih izazova nakon što završi epizodu u Manchesteru.

