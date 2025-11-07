Guardiola stigao do posebnog trenutka u karijeri. Pohvale je dobio i od slavnog Sir Alexa...

Pep Guardiola, jedan od najutjecajnijih nogometnih trenera modernog doba, u nedjeljnoj utakmici protiv Liverpoola obilježit će značajan jubilej, svoju 1000. utakmicu na klupi!

Pokretanje videa... 00:57 Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Put koji je započeo 2. rujna 2007. godine, u utakmici španjolske četvrte lige pred svega 2000 gledatelja, doveo ga je do statusa jednog od najcjenjenijih trenera, poznatog po taktičkim inovacijama. Danas, 18 godina kasnije, dok vodi Manchester City u jednom od najvećih derbija na svijetu, njegov utjecaj i ostavština i danas su predmet rasprava u nogometnom svijetu.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

- Nikada nisam ni sekunde razmišljao o tome da ću dosegnuti 1000 utakmica. Samo želite raditi dobar posao, igrati nogomet na pravi način i vidjeti što će se dogoditi - priznao je 54-godišnji Španjolac.

Čak je i sam Guardiola iznenađen statistikom koju je ostvario. U dosadašnjih 999 utakmica, njegove momčadi (Barcelona B, Barcelona, Bayern München i Manchester City) ostvarile su 715 pobjeda, uz samo 128 poraza. To znači da je pobjeđivao u više od 71% utakmica, osvajajući u prosjeku jedan trofej svakih 25 utakmica. Ukupno ih je osvojio 40.

- Brojke su sulude. Kada dosegnete ovakav jubilej i pročitate što ste napravili... da krenem ispočetka, ne bih to uspio ponoviti - rekao je uz osmijeh.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Ovakav uspjeh nije prošao nezapaženo. Bivši menadžer Manchester Uniteda, Sir Alex Ferguson, koji je u svojoj karijeri vodio više od 2000 utakmica, osobno je čestitao Guardioli na ulasku u prestižni "Klub 1000" Kuće slavnih Udruge menadžera (LMA).

- Pep! Apsolutno sam oduševljen što ti mogu poželjeti dobrodošlicu u prestižni LMA Kuću slavnih Klub 1000. Tvoja duboka ljubav i strast prema igri uvijek su bili toliko očiti i trebao bi biti vrlo ponosan na neizbrisiv utjecaj koji i dalje imaš na globalnu igru. Dosezanje 1000 utakmica i postizanje takve dugovječnosti u nogometu je prekretnica koja se nikada ne smije podcijeniti, a nastaviti osvajati naslove lige, Lige prvaka i domaćih kupova u tri najkonkurentnije europske lige je izvanredno. Radujem se proslavi s tobom na LMA gala večeri kako bismo te formalno uveli u LMA Kuću slavnih Klub 1000 - rekao je Ferguson.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Njegov bivši pomoćnik, a danas menadžer Arsenala, Mikel Arteta, također je komentirao Guardiolino postignuće.

- Kakav broj, kakva karijera, kakva inspiracija... On je najvažnija osoba u mojoj nogometnoj karijeri. Ono što je postigao ostat će zapisano u povijesti nogometa za godine koje dolaze - rekao je Arteta.

Simbolično, 1000. utakmica dolazi protiv Liverpoola, jednog od najvećih rivala u njegovoj engleskoj eri. Upravo su dvoboji s Jürgenom Kloppom, menadžerom koji ga je najviše puta pobijedio (11), gurali i njega i City do krajnjih granica. "Mislim da smo mi gurnuli Liverpool da bude bolji, a oni su gurnuli nas. Svemir je tako odlučio. Ne može biti bolje", zaključio je Guardiola, spreman za novi izazov u svojoj trenerskoj karijeri.