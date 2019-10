Guardiola: Ne budu li se stvari razvijale prema planu, odlazim!

Već nakon osam kola Manchester City zaostaje osam bodova za Liverpoolom. Građani su izgubili već dvije utakmice, kod Norwicha i Wolverhamptona na Etihadu, što je posebno odjeknulo na Otoku.

Pepu Guardioli sezona nije krenula kako je zamislio, no i on će, a i Jürgen Klopp reći "tek je listopad". Nastavi li se ista priča i u sljedećim mjesecima, postoji scenarij u kojem će se Španjolac pozdraviti sa Cityjem. Barem je to najavio u svojoj novoj knjizi originialnog naziva "Pep’s City: The Making of a Superteam".

- Predsjednik Khaldoon Al Mubarak zna da ću otići ako se stvari ne budu razvijale prema planu. Dat ću sve da to izbjegnemo.

Plan je, između ostalog, osvojiti Ligu prvaka.

U knjizi, koja će svjetlo dana ugledati kasnije ovog mjeseca, a potpisuju je španjolski novinari Lu Martín i Pol Ballús, Guardiola je otkrio još neke detalje s Etihada poput onog da će ovog Božića za igrače uvesti policijski sat zbog lanjskog "doživljaja" kada su neki igrači po noćnim klubovima dočekali zoru, i to prije nego je City kod kuće izgubio od Crystal Palacea (2-3), što je do ove nedjelje bio i posljednji domaći poraz.

- Više neće biti novčanih kazni. Ako netko prekrši pravila, zavrtjet će kolo sreće i saznati kako će kompenzirati ono što je učinio.

A to uključuje pomaganje zaduženima za opremu, teren, analitičarima, kuhinjskom osoblju...

A new book, titled 'Pep’s City — the Making of a Superteam' releasing later this month, also tells how Pep introduced a roulette wheel to discipline players.



Punishments include helping kitmen and groundsmen, while Benjamin Mendy has had several stints in the club laundry room. pic.twitter.com/SnSdCWx2o5