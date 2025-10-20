Guardiola o Kovačiću: 'On ima posebnu kvalitetu i trebamo ga na najvećoj mogućoj razini...'

Manchester City pronašao je dobru formu i ostvario niz od osam utakmica bez poraza. Pobjedom nad Evertonom od 2-0 u prošlom kolu Premier lige, "građani" su stigli na drugo mjesto ljestvice, tri boda od vodećeg Arsenala. Pep Guardiola imao je određenih problema s ozljedama važnih igrača, a njihovim povratkom City će postati još konkretniji. Jedan od najvažnijih kotačića koji je nedostajao Guardioli bio je hrvatski veznjak Mateo Kovačić. Trener Cityja komentirao je njegov povratak.

Foto: Lee Smith/REUTERS

- On ima posebnu kvalitetu, zna sačuvati loptu, ali ne smijemo zaboraviti da se vratio nakon operacije i višemjesečne ozljede, trebamo ga na najvišoj razini. Ne želim da igra nekoliko punih utakmica zaredom, s vremenom će doći i do toga, ali mislim da još nije vrijeme za takve napore. Mislim da mu to ne bi bilo od pomoći u ovom trenutku. Spreman je za 20, 30 ili 60 minuta, a on i Bernardo Silva te stariji igrači su fantastični”, rekao je Guardiola, nakon čega se osvrnuo i na Rodrija, koji će i dalje biti van stroja:

- Mislim da još uvijek nije spreman za ovaj dvoboj, kao niti za ligašku utakmicu s Aston Villom za vikend. Neće to biti dugo izbivanje, ali je problem s mišićima, pa moramo biti oprezni. Puno puta smo pokušavali spiječiti neke ozljede, ali nismo to uspjeli, pa ćemo vidjeti.

City u utorak ima utakmicu Lige prvaka te putuje na megdan Villarrealu. Kao što je naveo Guardiola, Kovačić neće odigrati cijeli susret pa ga vjerojatno neće biti u prvoj postavi, već će čekati priliku s klupe. Kako god bilo, povratak Kovačića jako je veliki plus Cityju koji bi sada mogao potegnuti još jače na svim frontovima. U Ligi prvaka City je ostvario pobjedu protiv Napolija (2-0) te je iznenađujuće propustio uzeti tri boda protiv Monaca (2-2). Nakon Villarreala, City ide u goste Aston Villi.