VIDEO Joško Gvardiol nasmijao se na pitanje novinarke BBC-a: 'Hmm, a baš i nisam siguran'

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) na klupi je proveo utakmicu osmog kola Premier lige između Manchester Cityja i Evertona, u kojoj su njegovi "građani" slavili 2-0 zahvaljujući golovima Erlinga Haalanda. Podsjetimo, Gvardiol je ozlijedio ligamente koljena, zbog čega nije bio na raspolaganju Pepu Gvardioli na otvaranju sezone.

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik

Ipak, Joško se nevjerojatno brzo vratio na teren i vratio u kompetitivni ritam utakmica. Englezi smatraju kako je Guardiola jednostavno Jošku dao "predah" protiv Evertona nakon reprezentativne stanke, s obzirom na to kako je odigrao 120 minuta kod izbornika Zlatka Dalića.

BBC je uoči utakmice s Evertonom objavio kratki isječak intervjua s Gvardiolom. Novinarka je rekla Gvardiolu kako je prošle sezone zabio najviše golova od svih obrambenih igrača u Premier ligi, pa ga je pitala mogu li navijači slično očekivati od njega i u ovoj sezoni.

- Hmmm, nisam siguran. Dat ću sve od sebe - rekao je Gvardio, pa preporučio novinarki da ga izbjegne u svojoj fantasy ekipi.