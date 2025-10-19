Obavijesti

Sport

Komentari 4
DOBRO RASPOLOŽENI JOŠKO

VIDEO Joško Gvardiol nasmijao se na pitanje novinarke BBC-a: 'Hmm, a baš i nisam siguran'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Joško Gvardiol nasmijao se na pitanje novinarke BBC-a: 'Hmm, a baš i nisam siguran'
Foto: Screenshot

Joško se nevjerojatno brzo vratio na teren i vratio u kompetitivni ritam utakmica, a Englezi smatraju kako je Guardiola jednostavno Jošku dao "predah" protiv Evertona nakon reprezentativne stanke

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) na klupi je proveo utakmicu osmog kola Premier lige između Manchester Cityja i Evertona, u kojoj su njegovi "građani" slavili 2-0 zahvaljujući golovima Erlinga Haalanda. Podsjetimo, Gvardiol je ozlijedio ligamente koljena, zbog čega nije bio na raspolaganju Pepu Gvardioli na otvaranju sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik 00:57
Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Ipak, Joško se nevjerojatno brzo vratio na teren i vratio u kompetitivni ritam utakmica. Englezi smatraju kako je Guardiola jednostavno Jošku dao "predah" protiv Evertona nakon reprezentativne stanke, s obzirom na to kako je odigrao 120 minuta kod izbornika Zlatka Dalića.

SLAVLJE 'GRAĐANA' VIDEO Kovačić nakon 151 dana zaigrao za City! Gvardiol ostao na klupi, Haaland opet 'trpao'
VIDEO Kovačić nakon 151 dana zaigrao za City! Gvardiol ostao na klupi, Haaland opet 'trpao'

BBC je uoči utakmice s Evertonom objavio kratki isječak intervjua s Gvardiolom. Novinarka je rekla Gvardiolu kako je prošle sezone zabio najviše golova od svih obrambenih igrača u Premier ligi, pa ga je pitala mogu li navijači slično očekivati od njega i u ovoj sezoni.

KAKO VAM SE ČINI? Kapetan Kovačić kopirao Joška?
Kapetan Kovačić kopirao Joška?

- Hmmm, nisam siguran. Dat ću sve od sebe - rekao je Gvardio, pa preporučio novinarki da ga izbjegne u svojoj fantasy ekipi.

@bbcsport Attention FPL managers 🚨 Don't pick Josko Gvardiol 😂 #JoskoGvardiol #FPL #ManCity ♬ original sound - BBC Sport

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!

'Modri' su već nakon 14 minuta imali 2-0 u neobičnom ozračju na Maksimiru, u 'grobnoj' tišini jer Boysi nisu navijali. Prvijence su dali McKenna i Dominguez, šansu je dobio Cardoso Varela
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025