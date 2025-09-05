Obavijesti

ŠPANJOLSKI VEZNJAK

Guillamon o Hajduku: 'Ovo je ono što mi je trebalo. Najveći klub ovdje, napast ćemo titulu'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
Foto: HNK Hajduk

Imao sam druge opcije u Španjolskoj i vani, ali htio sam napustiti zemlju. Istina je da hrvatska liga nije među pet najjačih, ali igrao sam protiv Hrvatske u mlađim kategorijama i znam da su dobri, rekao je za Marcu

Hajduk je prije tjedan dana potvrdio transfer španjolskog veznjaka Huga Guillamona (25) iz Valencije. Već je i odigrao prve neslužbene minute u prijateljskoj utakmici protiv Posušja, na papiru je veliko pojačanje za Hajduk, a u međuvremenu je postao i inženjer biomedicine. Španjolac je u razgovoru za Marcu otkrio sve o dolasku u Split te kako je proživljavao dane u Vanlenciji. 

VALENCIA CF v FC BARCELONA. LA COPA 2024/2025. ROUND OF 8.
Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR

Govorio je o tome zašto je napustio Španjolsku te o pozivu Ivana Rakitića.

- Bilo je jasno da moram tražiti izlaz. Trener i klub su bili iskreni prema meni. Imao sam druge opcije u Španjolskoj i vani, ali htio sam napustiti zemlju. Istina je da hrvatska liga nije među pet najjačih, ali igrao sam protiv hrvatske reprezentacije u mlađim kategorijama i znam da imaju jako dobru razinu. Kad su me nazvali, svidjela mi se ideja. Razgovarao sam i s Rakitićem, koji mi je ispričao ponešto o klubu. Hajduk je klub s velikom povijesti, najveći u Hrvatskoj, s ogromnom navijačkom bazom. Smatram da je to dobra opcija za mene. Imam veliku želju dokazati sam sebi da ovdje mogu odigrati sjajnu sezonu - rekao je Španjolac pa dodao:

- Hajduk je ono što mi je trebalo u karijeri. Želio sam promjenu, novi zrak i novi klub. Ovo je momčad s ozbiljnim projektom, koja će se boriti za naslov. Klub raste, ima trenera o kojem sam čuo samo pozitivne stvari. Želim novi početak i dokazati sebi da ovdje mogu odigrati veliku sezonu.

Foto: HNK Hajduk

Zatim je ispričao kako je prolazio kroz težak period u Valenciji.

- U Valenciji je bilo teško. Imao sam kontinuitet, osjećao se važnim, ali malo-pomalo to sam izgubio i nije bilo lako vratiti se. Nisam zadovoljan proteklim godinama. Znam da sam mogao dati više i nisam bio na svojoj razini. Bilo je ozljeda i nedostatka minuta. Zato sam trebao promjenu, napustiti klub i otvoriti nova vrata. Valencia je moj dom i uvijek ću biti zahvalan. Navijam za Valenciju od djetinjstva i to ću uvijek ostati. Bilo mi je teško završiti ovako, ali život ide dalje - rekao je novi igrač Hajduka pa dodao:

- Mentalna priprema jako važna. Imam tim iza sebe, ne samo psihologe, nego i kondicijske trenere, nutricioniste… Današnji nogomet traži da se pazi na svaki detalj jer konkurencija je ogromna. Ja nastojim biti maksimalno spreman i raditi na svakom segmentu. Nogomet danas traži da paziš na svaki detalj jer ima puno spremnih igrača koji ti odmah uzmu mjesto.

VALENCIA CF v FC BARCELONA. LA COPA 2024/2025. ROUND OF 8.
Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR

Prisjetio se i Svjetskog prvenstva, kao i pada forme nakon toga.

- Igrati na Svjetskom prvenstvu za svoju zemlju je iskustvo koje se ne zaboravlja. U Valenciji sam bio standardan i važan. Istina, nisam igrao na SP-u jer sam imao problema s koljenom, ali sam išao pod svaku cijenu. Nakon povratka sve je postalo teško. Izgubio sam kontinuitet i status u ekipi. S dolaskom Baraje nisam imao mnogo minuta. Klub je prolazio kroz težak period i nisam se uspio nametnuti. Ipak, nikada nisam posumnjao u sebe. Samokritičan sam i znam da nisam bio na svojoj razini. To me ljutilo, ali nikad nisam sumnjao u sebe. Znam što mogu i sad želim to ponovno pokazati - zaključio je Guillamon.
 

