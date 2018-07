'Gurali smo, držali se i izvukli utakmicu. Zaslužili smo ovo...'

Zlatko Dalić nastavlja u velikom tonu, njegova je momčad nakon velike lutrije penala pobijedila Dansku i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva...

- Zaslužili smo. Kada smo promašili penal, teško je bilo igrati dalje, ali probali smo sve. Vratilo nam se nakon primljenog gola u 1. minuti, ma bilo je teško za gledati, kamoli igrati. Danska je tvrda ekipa, jako borbena, igralo se bez rizika. Ali, mi smo zasluženo pobijedili. Znali smo što nas čeka; prekidi, duge lopte i preskakanje igre, tu se nismo najbolje snašli. Ali, pokazali smo karakter, držali i gurali, na kraju izvukli utakmicu, nitko sretniji od nas - rekao je Zlatko Dalić pa nastavio:

- Rusija? Danas ćemo se proveseliti, sutra kreću pripreme za Rusiju. Mi nismo došli ovdje proći grupu, nego po veće, puno veće stvari. Sreću treba zaraditi, mi smo to napravili. Hvala publici, neka ljudi danas uživaju. Ali, svaka čast svim dečkima, nismo pali niti nakon tri promašena penala. Čudo.

Prva minuta odmah smo primili gol...

- Nismo ni počeli, a već smo ga primili. A još sam rekao igračima da prvih 15 minuta moramo biti jako pažljivi. Ako treba napucati loptu, izbijati ju u aut. Znali smo da će oni ići dugim loptama, a onda primimo taj gol. Sreća, brzo smo se vratili, mijenjali smo neke stvari kroz igru. Čekali smo s nekim promjenama zbog produžetaka, a kada smo prošli ovo, možemo i puno više.

Što ste rekli Luki nakon promašenog penala?

- Ma da ne padne, on je veliki fajter i pravi borac, samo sam htio da ne padne. Taj promašeni penal nam nije smio srušiti snove, ma snove cijele Hrvatske. Hvala Bogu, kod nas uvijek netko iskoči, sada je to bio Subašić. Moramo biti sretni, to danas dobro proslaviti.

Jeste li vježbali penale na treninzima?

- Jesmo, vježbali smo dvije serije penala. Evo, Pivarić i Badelj su bili toliko sigurni na treningu s bijele točke, ali utakmica je nešto drugačije. Nismo htjeli penale, ali i oni su dio nogometa. Ne smijemo ući u euforiju, napatili smo se za ovo, sada ne smijemo stati.

Sada stiže Rusija?

- Gledao sam Rusiju protiv Španjolske, vidio sam koja je to bila borba. Mogli ste vidjeti, reprezentacije koje imaju pojedince poput Messija, Ronalda ili Salaha, takve momčadi rano ispadaju. Svi su danas kompaktni, nitko ne igra više na ljepotu, samo se igra na rezultat. Ali, dani idu, mi još putujemo po Rusiji, i svi skupa uživamo.

Koliko može ova Hrvatska?

- Toliko sam razmišljao kako proći skupinu, to smo ostvarili, ali šteta je da sada stanemo. Otvara nam se puno stvari; ispale su Argentina, Španjolska, Njemačka, Portugal... sada nas čeka Rusija. Oni su dobri i kompaktni, nema tu nikakvog zavaravanja da će biti lako. Rusija je za nas novo finale. Mi moramo ostati mirni, dostojanstveni i ponizni, samo tako možemo napraviti puno.

