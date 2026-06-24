Obavijesti

Sport

Komentari 2
SAMOKRITIČNI JOŠKO

Gvardiol: Dalić je učinio dobar potez kada me izvadio iz igre...

Piše Luka Tunjić, iz Toronta: Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Gvardiol: Dalić je učinio dobar potez kada me izvadio iz igre...
Foto: 24sata

Okej, ne znam što da kažem... Ovo nije bila dobra utakmica s moje strane, nije da hvatam ritam, jednostavno nisam bio uključen u igru u prvom poluvremenu, priznao je Gvardiol, koji je izašao na poluvremenu

Admiral

Što kažem na svoj nastup? Ne znam što bih rekao, jednostavno nisam bio uključen u igru, priznao je Joško Gvardiol (24) nakon što je Hrvatska pobijedila Panamu 1-0 u drugom kolu Svjetskog prvenstva. Gvardiol je u igri proveo samo prvo poluvrijeme, nezadovoljni Dalić zamijenio ga je tijekom poluvremena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatska - Panama 1-0: Tako je! Sjajna akcija i odličan gol Budimira za prvu pobjedu VIDEO
Hrvatska - Panama 1-0: Tako je! Sjajna akcija i odličan gol Budimira za prvu pobjedu | Video: 24sata/pixsell

- Sigurno nam je drugo poluvrijeme bilo bolje od prvog. Puno smo prostora ostavljali u prvom, duge su lopte više-manje sve bile njihove, ali dobro smo se vraćali i branili kontranapade. Drago mi je zbog Budimira, koji je zabio gol i donio tri boda - rekao je Gvardiol nakon utakmice.

KRITIKE U STUDIJU HTV-A Matteoni: Joško Gvardiol je nespreman, to se vidi iz aviona!
Matteoni: Joško Gvardiol je nespreman, to se vidi iz aviona!

Bio je samokritičan i priznao kako nije odigrao najbolju utakmicu.

- Kako vidim svoj nastup? Okej, ne znam što da kažem... Izvana to sigurno izgleda drugačije. Ovo nije bila dobra utakmica s moje strane, nije da hvatam ritam, jednostavno nisam bio uključen u igru u prvom poluvremenu. Možda je to bio i dobar potez izbornika, vratio je Perišića na bek i unio malo svježine. To je ostavilo pozitivan dojam na našu igru.

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice
SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tri boda veliki su vjetar u leđa "vatrenima".

- Naravno da je sve puno lakše nakon pobjede. Sad bi najlakše bilo da tako nastavimo, ali neće nam biti lako s Ganom. I Engleska se mučila protiv te momčadi, nema lagane utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Očekuje sličnu utakmicu i protiv Gane.

NAKON POBJEDE Hrvatski navijači: 'Provukli smo se kroz iglene uši', 'Baturina je bolji čak i od velikog Žutog...'
Hrvatski navijači: 'Provukli smo se kroz iglene uši', 'Baturina je bolji čak i od velikog Žutog...'

- Ono što je bio problem u prvom poluvremenu je što je Panama jako nisko stajala u zadnjoj liniji. Teško je probiti taj blok. Jedna lijepa akcija u drugom poluvremenu je sve promijenila. Onda je do izražaja došla ona naša igra. Isto možemo očekivati protiv Gane... Pripremit ćemo se, moramo pronaći novi put i plan. Vjerujem da ćemo biti spremni. Što je rekao izbornik? Ništa previše, više smo se fokusirali na Lukinu 200. utakmicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila
ZABIO NA SP-U

Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila

Zbog rata smo napustili dom 1992. u Žepču, počeo sam igrati kad je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj, a i žena mi je izbjeglica, iz Vukovara je, kazao je Budimir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026