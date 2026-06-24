Gvardiol: Dalić je učinio dobar potez kada me izvadio iz igre...

Što kažem na svoj nastup? Ne znam što bih rekao, jednostavno nisam bio uključen u igru, priznao je Joško Gvardiol (24) nakon što je Hrvatska pobijedila Panamu 1-0 u drugom kolu Svjetskog prvenstva. Gvardiol je u igri proveo samo prvo poluvrijeme, nezadovoljni Dalić zamijenio ga je tijekom poluvremena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Hrvatska - Panama 1-0: Tako je! Sjajna akcija i odličan gol Budimira za prvu pobjedu | Video: 24sata/pixsell

- Sigurno nam je drugo poluvrijeme bilo bolje od prvog. Puno smo prostora ostavljali u prvom, duge su lopte više-manje sve bile njihove, ali dobro smo se vraćali i branili kontranapade. Drago mi je zbog Budimira, koji je zabio gol i donio tri boda - rekao je Gvardiol nakon utakmice.

Bio je samokritičan i priznao kako nije odigrao najbolju utakmicu.

- Kako vidim svoj nastup? Okej, ne znam što da kažem... Izvana to sigurno izgleda drugačije. Ovo nije bila dobra utakmica s moje strane, nije da hvatam ritam, jednostavno nisam bio uključen u igru u prvom poluvremenu. Možda je to bio i dobar potez izbornika, vratio je Perišića na bek i unio malo svježine. To je ostavilo pozitivan dojam na našu igru.

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tri boda veliki su vjetar u leđa "vatrenima".

- Naravno da je sve puno lakše nakon pobjede. Sad bi najlakše bilo da tako nastavimo, ali neće nam biti lako s Ganom. I Engleska se mučila protiv te momčadi, nema lagane utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Očekuje sličnu utakmicu i protiv Gane.

- Ono što je bio problem u prvom poluvremenu je što je Panama jako nisko stajala u zadnjoj liniji. Teško je probiti taj blok. Jedna lijepa akcija u drugom poluvremenu je sve promijenila. Onda je do izražaja došla ona naša igra. Isto možemo očekivati protiv Gane... Pripremit ćemo se, moramo pronaći novi put i plan. Vjerujem da ćemo biti spremni. Što je rekao izbornik? Ništa previše, više smo se fokusirali na Lukinu 200. utakmicu.