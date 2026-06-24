Hrvatski navijači: 'Provukli smo se kroz iglene uši', 'Baturina je bolji čak i od velikog Žutog...'

Hrvatska je teškom mukom srušila Panamu 1-0 i tako stigla do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu. Heroj se zove Ante Budimir koji je ušao s klupe, a onda u 54. minuti zakucao za iznimno važan trijumf. Tako su "vatreni" došli do trećeg mjesta u skupini, a bod bi značio prolazak skupine.

Utakmica protiv Paname bila je tvrda i čvrsta. U prvom poluvremenu Hrvatska je jako teško probijala blok Panamaca, radile su se velike greške koje ipak nisu kažnjene, ali na poluvremenu se Hrvatska smirila. Jedan bljesak genijalnosti po lijevoj strani, Pašalić petom za Stanišića koji je pronašao Budimira. On zabija za delirij na stadionu i veliko olakšanje.

Navijači Hrvatske oglasili su se na društvenim mrežama, a ovo su najbolji komentari:

"Bitna je pobjeda, iako je igra bila užasna. Daj Bože da Dalić nauči iz grešaka."

"Teška pobjeda, bez ikakve igre, bez ideje... Samo zahvaljujući amaterizmu Paname došli smo do pobjede... Ovo je bilo negledljivo. Pobjeda koja ne ulijeva nikakvu nadu da se ovdje nešto drastično može primijeniti za dalje... Opet nas Livaković spašava..."

"Kroz iglene uši. Livakoviću, svaka ti čast!"

"Baturina je trenutačno najjači igrač naše reprezentacije, uz, naravno, Livakovića na golu."

"Kapetane vrime je. Nije neka kritika, ali dolaze mlađi i luđi, možda potentiniji."

"S ovakvom igrom bit će dobro ako prođemo skupinu. Daliću, jesi li dobro?"

"Uh, provukli smo se. Bravo, Vatreni! Ajmo sada pobijediti Ganu, a onda junački, kako Bog da. Bravo svima, a posebne čestitke Modriću. Svaka čast, uskoro će ući među trojicu najdugovječnijih reprezentativaca na svijetu."

"Baturina bolji od Žutog u najboljim godinama. Sad koncentracija na Ganu i zatvoriti trening i nema vise naslikavanja s političarima do pobjede u finalu!"