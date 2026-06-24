Matteoni: Joško Gvardiol je nespreman, to se vidi iz aviona!

Očekivao sam tešku utakmicu jer nije jednostavno. Imaš Modrića koji je svjetska klasa, koji igra pod takvim pritiskom i opterećenjem, to vidiš na svakom potezu, da se ne može opustiti. A kamoli za druge. Ali to je velika pobjeda, kad smo uspjeli pobijediti, a nismo igrali dobro. Dobili smo na mišiće i napravili smo velik korak prema ulasku u daljnje natjecanje, rekao je Tomislav Ivković u studiju HTV-a nakon utakmice Hrvatska - Panama (1-0) na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE GALERIJU: Preslatke scene u Torontu

"Vatreni" su se dosta mučili u Torontu, a spasio ih je bljesak Ante Budimira iz 54. minute. U poluvremenu je izbornik ubacio Antu Budimira i Andreja Kramarića umjesto Petra Muse i Joška Gvardiola.

- Morao je Dalić nešto napraviti sa zamjenama, nismo izgledali dobro u prvom poluvremenu. Zašto smo ga zabili? Jer smo napunili šesnaesterac, imali smo osam na sedam u toj situaciji. Budimir se vrhunski odvojio od stopera i zabio - rekao je bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ješe.

Robert Matteoni, kolumnist Sportskih novosti, dodao je:

- Igrali smo u grču zbog pritiska rezultata. Dobro da se to prelomilo u startu, šteta što nije ušla i ona lopta Marca Pašalića jer bi bilo još lakše. Morali smo strepiti do kraja, a Livaković je pokrpao što je trebao.

Ivković se priključio:

- On je za nas klasa, nije mi jasno kako ga drugi ne vide kao klasu. On je jedan od glavnih graditelja svih uspjeha Hrvatske.

Matteoni je istaknuo slabu Joškovu utakmicu, s kojom se očito složio i Dalić jer je na njega galamio u prekidu za osvježenje tijekom prvog poluvremena, potom ga i izvadio na odmoru.

- Gvardiol je nespreman, to se vidi iz aviona. On je previše dobar igrač da bi imao takve greške kao danas. Vidim da je prvenstveno u trkačkom smislu deficitaran. Osnova svega je da nam je posjed bio sterilan, presporo smo igrali i otvarali igru. U drugom poluvremenu smo to poboljšali, gol je otvorio Panamu i imali smo kontre koje smo mogli bolje riješiti - rekao je Matteoni.

I sam Gvardiol je bio kritičan i rekao da je Dalić dobro učinio kad ga je izvadio iz igre. Što je poručio, pročitajte OVDJE.