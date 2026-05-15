Gvardiol i Kovačić igraju finale protiv kluba koji je slomio Joška

Manchester City u subotu na Wembleyju igra finale FA kupa protiv Chelseaja, a u središtu pažnje naći će se dvojica 'vatrenih'. Gvardiol i Kovačić pred Svjetsko prvenstvo traže minutažu, a utakmica nosi i posebnu osobnu notu. Gvardiol je ozljedu potkoljenice zadobio upravo u dvoboju s Chelseajem 4. siječnja i propustio je nekoliko mjeseci sezone.

U subotu na Wembleyju igra protiv istog suparnika, sada u finalu najstarijeg kup natjecanja na svijetu. Pep Guardiola, trener Manchester Citya, rekao je da se Gvardiol dobro osjeća i da se nada kako će branič odigrati dobro Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom. Mateo Kovačić se vratio s klupe u pobjedi nad Crystal Palaceom i on traži što više minuta pred odlazak u Sjevernu Ameriku dok je Joško Gvardiol bio među prvih 11 i igrao do 58. minute.

Chelsea u finale dolazi kao autsajder i s gorkom sezonom iza sebe. Momčad je na devetom mjestu engleske lige, ali pobjeda u finalu donosi im nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone. Privremeni trener Calum McFarlane preuzeo je momčad i cilj mu je postati prvi trener koji je s Chelseajem osvojio Kup od Antonija Contea 2018. godine.

Za Gvardiola i Kovačića finale je više od klupske obaveze. Ovo je posljednja prigoda za ozbiljnu minutažu prije nego što Dalić objavi konačni popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo. Bolja forma znači veće šanse za prvu postavu na Mundijalu, a Wembley je uvijek dobro mjesto za dokazivanje.