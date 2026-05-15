Obavijesti

Sport

Komentari 2
SPEKTAKL NA WEMBLEYJU

Gvardiol i Kovačić igraju finale protiv kluba koji je slomio Joška

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Gvardiol i Kovačić igraju finale protiv kluba koji je slomio Joška
Foto: Phil Noble/REUTERS

Manchester City i Chelsea u subotu igraju finale kupa na Wembleyju, a u dresu pobjedničke momčadi mogli bi biti i dvojica 'vatrenih'

Admiral

Manchester City u subotu na Wembleyju igra finale FA kupa protiv Chelseaja, a u središtu pažnje naći će se dvojica 'vatrenih'. Gvardiol i Kovačić pred Svjetsko prvenstvo traže minutažu, a utakmica nosi i posebnu osobnu notu. Gvardiol je ozljedu potkoljenice zadobio upravo u dvoboju s Chelseajem 4. siječnja i propustio je nekoliko mjeseci sezone.

POVRATAAK NAKON 130 DANA Gvardiol je nogometna zvijer: 'Ma on je Rolls-Royce svjetskog nogometa, moramo ga zadržati'
Gvardiol je nogometna zvijer: 'Ma on je Rolls-Royce svjetskog nogometa, moramo ga zadržati'

U subotu na Wembleyju igra protiv istog suparnika, sada u finalu najstarijeg kup natjecanja na svijetu. Pep Guardiola, trener Manchester Citya, rekao je da se Gvardiol dobro osjeća i da se nada kako će branič odigrati dobro Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom. Mateo Kovačić se vratio s klupe u pobjedi nad Crystal Palaceom i on traži što više minuta pred odlazak u Sjevernu Ameriku dok je Joško Gvardiol bio među prvih 11 i igrao do 58. minute.

SVESTRANI HRVAT Voditelji Skya zbunjeno pitali Gvardiola koju poziciju igra: Za mene to nije ništa neuobičajeno
Voditelji Skya zbunjeno pitali Gvardiola koju poziciju igra: Za mene to nije ništa neuobičajeno

Chelsea u finale dolazi kao autsajder i s gorkom sezonom iza sebe. Momčad je na devetom mjestu engleske lige, ali pobjeda u finalu donosi im nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone. Privremeni trener Calum McFarlane preuzeo je momčad i cilj mu je postati prvi trener koji je s Chelseajem osvojio Kup od Antonija Contea 2018. godine.

BORBA ZA TITULU JE ŽIVA VIDEO Man. City - Palace 3-0: Gvardiol se vratio i majstorijom pokrenuo akciju za gol Građana
VIDEO Man. City - Palace 3-0: Gvardiol se vratio i majstorijom pokrenuo akciju za gol Građana

Za Gvardiola i Kovačića finale je više od klupske obaveze. Ovo je posljednja prigoda za ozbiljnu minutažu prije nego što Dalić objavi konačni popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo. Bolja forma znači veće šanse za prvu postavu na Mundijalu, a Wembley je uvijek dobro mjesto za dokazivanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju
FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?
NOVI PREOKRET

FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?

Nakon nekoliko dana nagađanja, slovenski mediji potvrdili su da iza Dončićeva otkazivanja reprezentacije stoji teška obiteljska situacija i ograničenja koja mu postavlja bivša partnerica Anamaria Goltes

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026