Gvardiol je nogometna zvijer: 'Ma on je Rolls-Royce svjetskog nogometa, moramo ga zadržati'

Joško Gvardiol (24) vratio se od teške ozljede, prijeloma tibije na desnoj nozi, odigrao 59 minuta u pobjedi Manchester Cityja nad Crystal Palaceom 3-0. Josep Guardiola prilično je iznenadio početnom postavom u tom dvoboju, ali i Joška, koji je tek 90 minuta prije utakmice doznao kako kreće od prve minute. I to samo 130 dana poslije teške ozljede.

Hrvatski branič pružio je dojmljivu predstavu, opet u fazi obrane igrao lijevog beka, dok je u fazi napada bio visoko, praktično djelovao kao polušpica. Ta njegova uloga iznenadila je i novinare BBC-ja, među njima i bivše engleske reprezentativce Owena Hargreavesa i Joleona Lescotta.

- Joško, čestitam na povratku i sjajnoj partiji, ali nije nam jasno koju ste vi poziciju uopće igrali večeras? Djelovalo je kao da igrate u sustavu 2-4-4, a vas je bilo baš svugdje - pitao ga je Hargreaves, na što je hrvatski nogometaš odgovorio:

- Napokon sam se vratio, nije bio lagan put i oporavak, ali tako mi je drago što sam opet na travnjaku i što sam dobio neke minute. Iskreno, nisam uopće očekivao da ću biti u prvih 11, doznao sam to tek par sati prije početka utakmice. Igrao sam poziciju lijevog beka u fazi obrane, ali sam u napadu ispunjavao prostore u napadu s Philom (Fodenom, op. a.) - rekao je te objasnio:

- Za mene to nije ništa neuobičajeno, tu sam ulogu puno igrao u prošloj sezoni. Puno sam trčao, tako da sam prilično umoran. Jako sam sretan što sam dobio minute, posebno u ovom dijelu sezone, kad se borimo i nadamo trofeju. Jednostavno je, moramo sve pobijediti do kraja sezone.

I što je najvažnije, kako doznajemo, Joško se dan nakon utakmice osjeća vrlo dobro. To su sjajne vijesti za Zlatka Dalića, sve ljubitelje hrvatske reprezentacije, ali i Manchester Cityja, kojeg do kraja sezone očekuju dvije velike bitke - finale FA kupa protiv Chelseaja (sutra) te posljednja dva kola Premier lige (Bournemouth i Aston Villa), u kojima “građani” još love naslov prvaka. Ali tu više ne ovise samo o sebi nego trebaju dočekati i jedan kiks Arsenala. A što kažu stručnjaci?

- Treba vidjeti je li imao stres-prijelom ili pravi prijelom. Ako je riječ o stres-prijelomu, onda se radi o prijelomu zamora, nakon kojeg se igrač može i brže vratiti na teren. Rehabilitacija je ključna, oni su sigurno koristili napredne metode liječenja, a ne klasičnu terapiju. To su stvari koje drastično ubrzavaju oporavak. Vjerujem da u Cityju imaju najbolji mogući medicinski tim i da su koristili takve metode. Ne treba zanemariti ni potencijal njegova organizma, on je u vrhunskoj formi - kaže nam primarijus Milan Milošević iz Poliklinike Ribnjak.

Hrvatski branič godinama pomiče granice u nogometnom svijetu, Joško je u kolovozu 2023. prešao iz Leipziga u Manchester City (za 92 milijuna eura) te postao najskuplji branič u povijesti, a sad se vratio na teren nakon samo četiri mjeseca od loma noge! Već smo pisali kako Gvardiol u svojoj rehabilitaciji koristi sve najnovije metode liječenja, pa i antigravitacijsku traku kakvu koriste i astronauti.

Jasno, čelnici jednog od najbogatijih klubova svijeta ništa ne prepuštaju slučaju, Joška paze kao oko u glavi. I koliko god to nekima (još) bilo neshvatljivo, Manchester City ništa ne riskira kad je riječ o njegovu povratku.

- Uh, da smo imali Gvardiola cijelog proljeća, već bismo odavno slavili novi naslov engleskog prvaka - piše jedan navijač Manchester Cityja na društvenim mrežama, a drugi dodaje:

- Gvardiol je Rolls-Royce svjetskog nogometa. Dečko je tako mlad, nevjerojatno inteligentan na terenu, a fizički besprijekoran. Ne želim ni na trenutak pomisliti da bi mogao potpisati za neki drugi klub. Moramo ga zadržati, on je lider naše momčadi.

U cijeloj priči ruke trlja i Zlatko Dalić. Baš nitko, pa vjerujemo ni izbornik, nije pomislio kako će se 24-godišnji branič odmah vratiti u fantastičnoj formi. Gvardiol je i prema ocjenama engleskih kolega bio jedan od najboljih protiv Crystal Palacea, znači da će, ako ne i još bolji, biti na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. 