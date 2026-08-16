Gvardiol i Kovačić su na udaru engleskih medija. Hrvatski duo bio je nemoćan protiv Arsenala

Arsenal je uvjerljivom pobjedom 3-0 protiv Manchester Cityja otvorio novu englesku sezonu osvajanjem Community Shielda, a utakmicu je obilježio i nastup hrvatskog dvojca Joška Gvardiola i Matea Kovačića za 'građane'. City je izgledao neprepoznatljivo, a engleski mediji bili su gotovo jednoglasni u svojim analizama, ocijenivši nastupe hrvatskih reprezentativaca izrazito skromnima i istaknuvši ih kao jedne od najslabijih karika u porazu.

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Najniže ocjene u momčadi

Ugledni Manchester Evening News dodijelio je i Gvardiolu i Kovačiću ocjenu četiri, što je bila najniža ocjena među svim igračima Cityja. U objašnjenju su naveli kako je Kovačić bio "preopterećen u ulozi najdefenzivnijeg veznog igrača", ostavljen na vjetrometini bez prave pomoći suigrača. Za Gvardiola je, s druge strane, istaknuto da je "prečesto gubio koncentraciju" te da je, osim nespretnog poteza koji je prethodio jednom od golova, imao još nekoliko pogrešaka tijekom susreta.

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Ni drugi mediji nisu bili blagonakloni. Telegraph je obojici dao ocjenu 5/10, dok je portal ManchesterCity.news bio još stroži prema braniču, ocijenivši njegovu izvedbu čistom četvorkom. Opći je dojam bio jasan: obrana Cityja djelovala je nesigurno i neuigrano, a vezni red nije uspio parirati ritmu i nevjerojatnom intenzitetu koji je od prve minute nametnula momčad Mikela Artete.

Gvardiol između sjajnih poteza i velike pogreške

Unatoč konačnom rezultatu i niskim ocjenama, Gvardiolova izvedba imala je i svijetlih trenutaka. U 26. minuti istaknuo se pravovremenim i čistim klizećim startom kojim je zaustavio opasan prodor Nonija Maduekea. U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena spasio je City od još veće katastrofe. Nakon što je golman Gianluigi Donnarumma odbio loptu poslije ubačaja, Martin Ødegaard je pucao prema praznoj mreži, no hrvatski stoper se našao na pravom mjestu i izbio loptu s gol-linije, spriječivši siguran pogodak.

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Ipak, ti pozitivni trenuci pali su u zaborav početkom drugog dijela, kada se Gvardiol našao u središtu pozornosti kod trećeg gola Arsenala. Norvežanin Ødegaard ga je sjajnim prvim dodirom izbacio iz igre, stvorivši si prostor, a zatim je mirno poslao loptu u mrežu za konačnih 3-0. Nekoliko minuta kasnije, frustrirani Gvardiol zaradio je i žuti karton zbog prekršaja na Kaiju Havertzu.

Kovačić se utopio u Arsenalovom presingu

Slično kao i njegov sunarodnjak u obrani, ni Mateo Kovačić nije uspio nametnuti svoj prepoznatljivi stil igre u veznom redu. Od njega se očekivalo da preuzme konce igre, no bio je potpuno neutraliziran Arsenalovim visokim pritiskom. Već u sedmoj minuti njegova je loše predana lopta otvorila "topnicima" opasnu kontru četiri na tri, što je bio rani pokazatelj problema s kojima će se City suočavati.

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Tijekom većeg dijela utakmice, momčad iz Manchestera nije uspijevala uspostaviti kontrolu i mirnoću u posjedu kakvu inače traži u sredini terena. Analitičari su istaknuli da je Kovačić bio nadjačan i da se mučio zaštititi zadnju liniju, ali i pomoći momčadi da se izvuče iz konstantnog pritiska protivnika. Za novog trenera Enza Marescu, prva službena utakmica na klupi Cityja tako je završila uvjerljivim porazom, a loš nastup ključnih pojačanja predstavlja prvo ozbiljno upozorenje uoči početka obrane naslova u Premier ligi.