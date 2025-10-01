Gvardiol i Manchester City ostali bez pobjede u 90. minuti...

Na startu Lige prvaka Manchester City je pred svojim navijačima nadjačao Napoli 2-0, a sada je osvojio bod u prvom gostujućem ogledu. Od starta je sastav Josepa Guardiola bio bolji, a poveo je u 15. minuti. Lijepo je asistirao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji je prebacio kompletnu domaću obranu, a potom je suparničkog vratara za 1-0 prebacio Haaland.

Monaco je vrlo brzo uspio izjednačiti, u 18. minuti za 1-1 je pogodio Teze, a potom je uslijedila inicijativa gostiju koja je naplaćena novim golom Haalanda u 44. minuti.

Bolji je Manchester City bio i u nastavku, dva puta je tijekom susreta domaćina spašavao okvir vrata nakon udaraca Fodena i Reijndersa, a kazna je na drugoj strani uslijedila u 90. minuti. Dosuđen je jedanaesterac za domaćina i Dier je pogodio za 2-2. Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za Manchester City.

U Leverkusenu su Bayer i PSV Eindhoven remizirali 1-1. Odmah na početku se zatresla domaća mreža, a strijelac je bio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je loptu dočekao na drugoj vratnici i zabio za 1-0. No, pogodak je poništen zbog minimalnog zaleđa. Vrlo brzo nakon toga PSV je spasio okvir vrata kojeg je naciljao Grimaldo.

U velikom dijelu ostatka utakmice Bayer je bio dosta bolji, ali je uporno promašivao sve šanse do 65. minute kada je Kofane pogodio za 1-0. Do premijerne pobjede Bayer ipak nije stigao već je Saibari u 72. pogodio za 1-1. Dvije minute kasnije igru je napustio Ivan Perišić.

Napoli je na domaćem stadionu pobijedio lisabonski Sporting 2-1 uz junaka Hojlunda koji je postigao oba pogotka. Na slične je načine Napoli lomio suparnika, odnosno, Kevin De Bruyne je u oba slučaja asistirao, a Hojlund zabijao. Drugi, odlučujući pogodak, postigao je u 79. minuti.

Arsenal je rutinski u Londonu svladao Olympiakos 2-0 golovima Martinellija u 12. minuti i Sake u sudačkoj nadoknadi.